Novi dokumentarac otkrio bizarnu svakodnevicu čovjeka koji stvara zvijezde!

Dok nova Netflixova dokumentarna serija "The Next Act" naizgled prati Simona Cowella u potrazi za novim boy bendom, pravi dragulji serije su rijetki i intimni uvidi u njegov privatni život.

Serija donosi putovanje kroz raskošne domove slavnog TV mogula – od luksuzne vile u zapadnom Londonu, preko karipskog raja na Barbadosu, pa sve do spektakularne nekretnine u Malibuu vrijedne 24 milijuna dolara. Svaki prostor odiše minimalizmom, što nije slučajnost. Naime, Cowell ne podnosi nered i prašinu, a tim domaćica, kuhara i vozača pazi da sve funkcionira besprijekorno.

Njegova partnerica Lauren Silverman odmah u prvoj epizodi priznaje: "Njegove rutine me izluđuju, ali leopardi ne mijenjaju svoje točke, zar ne?"

Zdrav život je ključ Cowellove svakodnevice, osobito nakon ozbiljne nesreće na biciklu 2020. godine. Nutricionisti su tada njegovu prehranu nazvali najgorom koju su ikad vidjeli, što ga je potaknulo na radikalne promjene. Danas unosi manje od 1000 kalorija dnevno, radi 600 sklekova i dan započinje zelenim proteinskim smoothiejem. Za ručak? Pola tostiranog peciva. Drugu polovicu jede za večeru, piše Daily Mail.

Njegove prehrambene navike protežu se i na piće – četiri piva dnevno, ali svako toči do pola kako bi napravio shandy. Večera u 16:30, buđenje u 10:00 – sve kako bi odradio 17 sati posta.

Iako neumorni radnik, jutra jednostavno prezire. Već u prvoj epizodi njegov tim paničari jer ga moraju izvući iz hotela u 7:45 za radijski intervju. Dok sjedi pospan u frizerskoj stolici, žali se: "Mozak mi jednostavno ne radi ovako rano."

Cowell je vjeran sebi i kada je moda u pitanju. Godinama nosi isti model Armani traperica i identične tamnosive majice Dereka Rosea, kojih u ormaru ima preko 200. Donje rublje? Svaki dan novo.

Čistoća i red su zakon u njegovom domu. Kuhinjski papir mora biti skriven, cvijeće ne podnosi, a rođendani su mu noćna mora.

"Ne voli rođendane. Ne samo svoj, nego nijedan", otkriva Lauren dok se osoblje nesigurno upušta u pjevanje "Sretan rođendan".

U svakom slučaju, "The Next Act" nudi više od potraga za zvijezdama – otkriva svakodnevicu čovjeka koji je jednako strog i fascinantan iza kamere kao i pred njom.

