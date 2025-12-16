Čarobni svijet hrvatskih božićnih jaslica: Upoznajte naše Betleheme koji su izloženi u Vatikanu

Od skromnih materijala do velikih svjetskih pozornica. Jaslice imena Emanuel pronašle su put i izvan granica Lijepe Naše. Izložene su u Vatikanu, a kako izgledaju i tko im je autor, otkriva sljedeća priča. Jelena Prpoš.

Na staroj, odbačenoj knjizi nastale jaslice iz Hrvatske otputovale su na međunarodnu izložbu u Vatikan kako bi odaslale jasnu poruku – ne samo onu o obitelji i zajedništvu, već i o iskonskim životnim vrijednostima predvođenima skromnošću.

''Jedna stara drvena vrata, malo granja, malo mahovine, pokoja ovčica, pokoja golubica… Sam naziv Emanuel, što u prijevodu znači ‘Bog s nama’'', kaže Perica Novosel iz Udruge prijatelja hrvatskih božićnih jaslica.

Perica već 33 godine izrađuje jaslice. Tom se ljubavlju zarazio još u osnovnoj školi, na satu vjeronauka. Njegove prve jaslice bile su od kartona, a danas u svojoj kolekciji broji oko 150 primjeraka. Ovo mu je peta godina zaredom da izlaže u Vatikanu. I nije to ponos samo za njega, već i za cijelu Lijepu Našu.

Jaslice Foto: In Magazin

''Moram napomenuti da su od 132 izložena rada Talijani vodeći po tom pitanju, a zatim smo mi sa sedam radova na međunarodnoj izložbi, što je jako velik broj, dok neke europske zemlje uopće nisu uspjele sa svojim radovima ući na tako prestižnu izložbu. Sam organizator mi je potvrdio da se ove godine prijavilo oko 650 radova i da se od njih mora izabrati samo 132.''

Jaslice u školjci ovaj je kreativac poklonio pokojnom papi Franji. A kolika je čast upoznati i dobiti blagoslov poglavara Crkve zna i umjetnik Radoslav Halužan, koji se na ovoj zagrebačkoj izložbi predstavlja jaslicama od bračkog kamena.

Pogledaji ovo inMagazin Popularni Jole o mogućnosti petog djeteta: ''Nismo radili ni na trećem ni četvrtom...''

''Ove jaslice teže oko 70 kilograma. Svi su rekli: ‘Od kamena nećeš ništa napraviti.’ Ali evo, Bog mi je dao strpljenja, snage i volje i uspio sam napraviti malu štalu u kojoj je rođen naš dragi Isus'', govori autor jaslica Radoslav Halužan.

Povijest pripovijeda kako su jaslice u naše krajeve došle s bečkog dvora, dok je prve žive jaslice postavio Franjo Asiški još u 13. stoljeću. Na tu je ideju, navodno, došao nakon posjeta Betlehemskoj špilji, mjestu Isusova rođenja.

Izrada Betlehema, odnosno prikaza Isusova rođenja, jedna je od naših najljepših tradicija. Upravo je umijeće izrade tradicijskih božićnih jaslica zaštićeno kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. A pod kreativnim rukama entuzijasta okupljenih u Udrugu prijatelja hrvatskih božićnih jaslica, iz godine u godinu nastaju prava mala remek-djela.

Pogledaji ovo inMagazin Zbog kojih vjerskih stavova je Pamela Ramljak izgubila puno pratitelja?

''Kako dugo heklam, rekla sam da ću naheklati jaslice. Prvo jedne, pa druge. Isprva sam ih radila kao slike, a onda sam odlučila raditi i figurice.''

''Kako ja radim u keramici, uvijek razmišljam kako ću to povezati. Jedno vrijeme je bila ideja da se svake godine radi po jedna crkva, a ove godine je tu prikaz crkve iz Pakoštana'', govori Verica Kovač.

''To su sve prirodni materijali. Ovčice su od kokica, ovo je prirodna gljiva, a od komušine sam radila sve figurice i oslikavala ih.''

''To je crkva svetog Antuna Padovanskog iz Sesvetskih Sela. Vjerno sam napravio i vitraje, kao u crkvi. Radio sam na tome u prosjeku kroz cijelu godinu'', dodaje Vladimir Sokolić.

Iako svake od ovih jaslica imaju svoju osobnu priču, zajednička im je inspiracija u vjeri, ali i toplina i ljubav kojom zrače. Upravo zato lako pronalaze put od malih radionica do svjetskih pozornica – ali i do srca vjernika.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Rakitićeva Raquel feštala u topiću s riskantnim dekolteom, a on joj javno izjavio ljubav

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Zanimljivosti Kako izgledaju sestre J. Lo? Rijetko ih viđamo, a sličnost je nevjerojatna