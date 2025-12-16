Popularni Jole o mogućnosti petog djeteta: ''Nismo radili ni na trećem ni četvrtom...''

Miljenik publike u razgovoru s našim Gordanom Vasiljem otkrio je sve o svojoj zaraznoj energiji, humanosti te o supruzi Ani, s kojom dogodine slavi 20 godina braka.

Rijeke ljudi slijevale su se centrom Trogira kako bi uživo pjevale i plesale s popularnim Jolom. Kralj zabave nije se dao s pozornice pa je koncert, umjesto dva sata, trajao gotovo tri sata, a nevjerojatna energija ovog 53-godišnjaka doprla je do publike i u zadnjim redovima.

''Evo, moji prijatelji koji su mlađi 10–20 godina od mene, ja parim da sam njihovo dijete (smijeh). Netko voli sjediti kući i gledati Netflix ili svaki dan po pet sati igrati karte, nisam taj lik. Ili kad prolazim s brodom, onda vidim one ljude, ja znam da oni guštaju, ali drže onu udicu i sedam sati gledaju u nebo i stoje ovako. Ja nisam taj lik, ja moram biti s pet prijatelja – daj nam gajbu pive, bocu vina i samo zezancija.''

A druženja kod Jole nadaleko su poznata, ali za njih vrijedi jedno zlatno pravilo.

''Nemoj me zvati na piće ako ćeš 95 posto tog vremena gledati u mobitel. Javi mi se kad sve to prosurfaš i proguglaš. Ja sam tako par puta ispalio svoje prijatelje i onda su skužili, čak govore da sam ih ja ozdravio, jer oni uopće nisu išli za tim.''

Jedan od omiljenih domaćih pjevača tijekom cijele je karijere i humanitarno aktivan, o čemu ne voli javno govoriti.

''Ako ti je Bog dao malo više, iako ja imam i ženu i četvero dice koje treba još i školovati, ali ja uvijek imam još manevara za nekome pomoći, nekome djetetu kupiti nešto što mu treba za školu ili nekoj udruzi nešto donirati. Ima ljudi koji ne gledaju samo sebe, bez obzira na to što su došla baš neka brutalna, meni ogavna materijalistička vremena.''

Obiteljskom pjesmom ''Od malih nogu'' osvojio je Cesaricu za hit listopada, u čijem se videospotu pojavljuju i kći Iva i sin Ivan, koji je nedavno proslavio šesti rođendan, a cijela fešta bila je u znaku Hajduka.

''Dobiva on dresove i od Reala i Barcelone i, evo, Kalik mu je donio i od Hajduka, iako sam ja svima, i djeci i Ivanu, otišao u fan shop i kupio. Oni su svi upisani u Hajduk otkako su se rodili, to je neka kultura življenja.''

A Jole nagodinu slavi velik jubilej – 20 godina skladnog braka sa suprugom Anom.

''Moram čestitati mojoj supruzi kako je ona to sve uz mene iznijela. Mislim da sam i ja bio okej (smijeh), ali tako je brzo proletjelo i, evo, daj nam, Bože, zdravlja i sreće i dalje. Uvijek će ti žena nešto reći i prigovoriti ako si zaboravio otići po dijete ili si rekao da ćeš doći u 22, a došao si u tri ujutro, pa naravno da neće šesti put, kad to napraviš, reći ‘jupi’ ili ‘super’. Ali uglavnom, Bog mi je poslao Anu i djecu.''

Pjevač je ekskluzivno za In Magazin komentirao i mogućnost petog djeteta.

''To je Božja volja. Radimo li na petom djetetu? Ne radimo. Ali nismo radili ni na trećem ni na četvrtom pa je došlo (smijeh). Imam sad već i neke godine, treba se posvetiti ovima, ali kažem, isto je četiri ili pet.''

Osvrnuo se i na fenomen mladog Jakova Jozinovića.

''Spletom okolnosti moja dica znaju njega i njegovu ekipu i oni se druže. To je jedan predivan momak koji ludilo piva, ima tu neku lipu energiju. Pošto znam da to živi, onda se sjetim sebe, jer ja sam isto kao dijete pjevao ispred ogledala s četkicom za zube i Bog mi je dao taj put i tako želim i njemu.''

Jole već više od 20 godina ne pjeva za Badnjak i Božić, koji su, kaže, rezervirani samo za obitelj i prijatelje.

''22. i 23. 12. ćemo vjerojatno već imati druženja negdje vanka ili u mene u bajti – ja to zovem bajta (smijeh). Uglavnom, isti je ritual: riva, Badnjak, skupiti prijatelje i rodbinu, a onda drugi dio dana pripreme za ponoćku. Onda se ide na misu i iza toga, kome se ne spava, dođu svi malo u mene nazdraviti i sutra obiteljski ručak.''

Za doček Nove godine pjeva u Umagu, dok će u siječnju baterije tradicionalno napuniti na skijanju. A s obitelji i prijateljima planira i odlazak na Svjetsko nogometno prvenstvo.

