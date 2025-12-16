Rakitićeva Raquel feštala u topiću s riskantnim dekolteom, a on joj javno izjavio ljubav

Supruga Ivana Rakitića, Raquel Mauri, proslavila je rođendan u društvu prijatelja, a djelić atmosfere s rođendanske fešte podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu.

Raquel Mauri, supruga proslavljenog hrvatskog nogometaša Ivana Rakitića, proslavila je svoj 36. rođendan u krugu bliskih prijatelja, a djelić atmosfere s rođendanske fešte podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu.

Zgodna Andalužanka zablistala je u elegantnoj, ali i vrlo zavodljivoj kombinaciji – nosila je topić s dubokim dekolteom koji je istaknuo njezinu figuru, a cijeli styling izazvao je brojne komplimente na društvenim mrežama.

Raquel nije skrivala emocije pa se uz fotografije zahvalila svima koji su joj uljepšali poseban dan.

''Mogu biti samo zahvalna na ljudima koje imam oko sebe. Hvala svima što ste me pratili na moj dan. Hvala svim mojim ljudima za koje znam da ste bili sa mnom srcem jer nas udaljenost ne razdvaja.

Hvala vam na tolikim lijepim željama i čestitkama'', napisala je u opisu.

Rakitić joj je u komentaru poručio da je voli, a potom joj i sam uputio čestitku.

Pogledaji ovo Celebrity Objavljeni novi stravični detalji o smrti redatelja i supruge, sin tu večer krvav stigao u hotel

''Sretan rođendan, ljubavi. Moja životna suputnica, moja podrška u svakom koraku, osoba koja daje smisao svemu što jesam. Hvala ti na tvojoj beskrajnoj ljubavi, na tvojoj snazi i na osmijehu koji osvjetljava čak i najteže dane. Uz tebe sam naučio da se prave pobjede ne slave na stadionima, već kod kuće – s tobom i s našom obitelji. Ti si moja svakodnevna inspiracija i najveći dar koji mi je život dao. Volim te danas više nego jučer, a manje nego sutra. Neka ti ova nova godina vrati svu ljepotu koju daješ drugima.''

Kako izgleda Raquelina sestra pogledajte OVDJE.

Galerija 20 20 20 20 20

Pogledaji ovo Celebrity Kakvo iznenađenje! Mladi Vatreni podijelio divnu vijest, s partnericom je sve uspješno skrivao

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Od prvog showa do Arene Zagreb: Majina modna izdanja koja su obilježila Novu TV

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Zbog ovih kadrova bujnu ljepoticu uspoređuju s fatalnom holivudskom divom

Pogledaji ovo Celebrity Tko je bogata nasljednica koja se udaje za Trumpa mlađeg?