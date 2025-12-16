Rachael Carpani, glumica poznata po ulogama u serijama "McLeodove kćeri" i "NCIS: Los Angeles", preminula je u dobi od 45 godina od posljedica kronične bolesti.
Australska glumica Rachael Carpani, najpoznatija po ulozi Jodi Fountain McLeod u popularnoj seriji "McLeodove kćeri", preminula je u 46. godini.3 vijesti o kojima se priča ''Osjećam se odgovornom...'' Javno i bolno priznanje Anđe Marić: ''Moj sin je ovisnik, alkoholičar...'' Nevjerojatna transformacija Drastičan gubitak kilograma potpuno je promijenio ženu koju svi pamte po oblinama obitelj moli za privatnost Iznenada preminula glumica iz popularnih serija, tužnu vijest potvrdila je sestra
Tužnu vijest potvrdila je njezina obitelj putem izjave koju je na društvenim mrežama podijelila njezina sestra Georgia.
Kako su naveli njezini roditelji Tony i Gael Carpani, Rachael je neočekivano, ali mirno preminula u ranim jutarnjim satima 7. prosinca nakon duge borbe s kroničnom bolešću. Obitelj je zamolila za privatnost u ovom iznimno teškom razdoblju, a pogreb će se održati u krugu najuže obitelji i prijatelja.
Rachael Carpani - 2 Foto: Profimedia
Rachael Carpani obilježila je australsku televizijsku scenu ulogom u seriji "McLeodove kćeri", u kojoj je glumila od 2001. do 2009. godine, te osvojila srca gledatelja diljem svijeta. Osim uspješne karijere u Australiji, ostvarila je i zapažene uloge u američkim produkcijama poput "NCIS: Los Angeles", "Detektiv na Floridi", "Against the Wall" te u filmu "Triangle" iz 2009. godine, u kojem je glumila uz Liama Hemswortha.
Pogledaji ovo Celebrity Večer prije jezivog čina: Slavni redatelj i sin žestoko su se posvađali usred zabave?
Njezina sestra Georgia samo nekoliko mjeseci prije smrti javno joj je uputila dirljivu rođendansku čestitku opisujući je kao "najljepšu ženu koju poznaje" i ističući koliko je radosti unosila u živote svojih bližnjih.
Rachael Carpani - 3 Foto: Profimedia
Nakon objave vijesti o smrti društvene mreže preplavile su poruke sućuti obožavatelja, koji su Rachael pamtili po snažnim ulogama i toplini kojom je zračila na ekranu. Mnogi su istaknuli kako su uz nju odrasli gledajući "McLeodove kćeri" i koliko će im ostati u lijepom sjećanju.
Rachael Carpani iza sebe ostavlja bogatu glumačku ostavštinu i uspomenu na talentiranu umjetnicu koja je, unatoč osobnim borbama, ostavila dubok trag u svijetu televizije i filma.
1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Nekad i sad Sjećate se dječaka iz Petra Pana? Od njegove uloge prošle su 22 godine, a ovako izgleda danas!
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Najljepše izdanje: Najpoznatija sportska novinarka pokazala trudnički trbuh
Pogledaji ovo Celebrity Meri Goldašić progovorila o svom ljubavnom statusu nakon razvoda
Pogledaji ovo Celebrity Slavlje u obitelji lijepe Hercegovke! Pjevačica koju obožava regija krstila sina