Pretraži
svijet je šokiran

Večer prije jezivog čina: Slavni redatelj i sin žestoko su se posvađali usred zabave?

Piše H.L., Danas @ 20:52 Celebrity komentari
Rob i Michele Reiner Rob i Michele Reiner Foto: Profimedia

Rob Reiner i njegov sin Nick, prema pisanju stranih medija, žestoko su se posvađali večer prije nego što su redatelj i supruga pronađeni mrtvi u svome domu.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Modna dizajnerica Monika Sablić iskreno govori o obitelji, ali i teškim životnim trenucima
nova monika!
Modna dizajnerica Monika Sablić iskreno govori o obitelji, ali i teškim životnim trenucima
Preminuo je glumac Anthony Geary, glumio je u sapunici ''Opća bolnica''
''Ovo je šok''
Preminuo glumac iz kultne serije, njegov neutješni suprug potvrdio je tužnu vijest
Rob Reiner i sin Nick Reiner posvađali su se prije tragedije koja je šokirala svijet
svijet je šokiran
Večer prije jezivog čina: Slavni redatelj i sin žestoko su se posvađali usred zabave?
Kviz o filmu ''Kad je Harry sreo Sally''
za romantičare
Znate li kad je Harry sreo Sally? Riješite kviz o jednoj od najljepših filmskih ljubavnih priča
Svojim talentima šokiraju i inspiriraju - Lara i braća iz Armenije stižu na finale Supertalenta u Areni
što nam spremaju?
Svojim talentima šokiraju i inspiriraju: Lara i braća iz Armenije stižu na finale Supertalenta u Areni!
Anđa Marić otvorila dušu o svom sinu
''Osjećam se odgovornom...''
Javno i bolno priznanje Anđe Marić: ''Moj sin je ovisnik, alkoholičar...''
Marijan Kustić i Nika Perenčević potvrdili vezu?
bili u društvu Dalića
Više ne skrivaju vezu? Predsjednik HNS-a i jedna od najbogatijih Hrvatica snimljeni zajedno na koncertu!
Nicolas Ypil u polufinalu showa Supertalent
suza suzu stiže
Pet godina živi daleko od svoje obitelji, ekipa Supertalenta priredila mu je iznenađenje koje nikad neće zaboraviti!
Taylor Swift slavi 36. rođendan
svjetski poznata
Znate li tko je preslatka djevojčica s fotke? Uskoro će postati hrvatska snaha
Pronađeni mrtvi slavni holivudski redatelj i njegova supruga: Sumnja se na ubojstvo
Istraga u tijeku
Pronađeni mrtvi slavni holivudski redatelj i njegova supruga: Sumnja se na ubojstvo
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Kakav bezobrazluk: Automobilom vozio kroz grobove
Kakav bezobrazluk
VIDEO Kruži snimka s groblja, građani u šoku: "Svašta smo znali vidjeti po groblju, ali ovo je za ne povjerovat"
Prikuplja se novac za muškarca koji je spriječio napadača na plaži Bondi
POKRENUTA KAMPANJA
Milijarder uplatio 100 tisuća dolara heroju s plaže! "Umrijet ću, reci mojoj obitelji..."
POZIV Obitelj iz Podravine jedva spaja kraj s krajem, oni trebaju našu pomoć: "Iako su djeca, razumiju to. To mi najteže pada..."
Poziv Domagoja Mikića
Obitelj iz Podravine jedva spaja kraj s krajem, oni trebaju našu pomoć: "Iako su djeca, razumiju to. To mi najteže pada..."
show
Anđa Marić otvorila dušu o svom sinu
''Osjećam se odgovornom...''
Javno i bolno priznanje Anđe Marić: ''Moj sin je ovisnik, alkoholičar...''
Taylor Swift slavi 36. rođendan
svjetski poznata
Znate li tko je preslatka djevojčica s fotke? Uskoro će postati hrvatska snaha
Marijan Kustić i Nika Perenčević potvrdili vezu?
bili u društvu Dalića
Više ne skrivaju vezu? Predsjednik HNS-a i jedna od najbogatijih Hrvatica snimljeni zajedno na koncertu!
zdravlje
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Sve što trebate znati
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Zašto urin smrdi na ribu ili amonijak i što to znači za vaše zdravlje?
Od hrane do ozbiljnih bolesti
Zašto urin smrdi na ribu ili amonijak i što to znači za vaše zdravlje?
KOPB simptomi: 8 upozorenja koja nikako ne smijete zanemariti
Među 10 je najčešćih uzroka smrti
KOPB simptomi: 8 upozorenja koja nikako ne smijete zanemariti
zabava
Pogledao kroz prozor na zgradi, a ono što je vidio morao je podijeliti s drugima
Zanimljivo
Pogledao kroz prozor na zgradi, a ono što je vidio morao je podijeliti s drugima
Neobičan posjetitelj zgrozio kupce trgovine! Pogledajte tko se sakrio među peciva
Pronađite uljeza
Neobičan posjetitelj zgrozio kupce trgovine! Pogledajte tko se sakrio među peciva
Vrhunac balkanske domišljatosti! Pogledajte što prozor i pojas imaju zajedničko
Urnebesno
Vrhunac balkanske domišljatosti! Pogledajte što prozor i pojas imaju zajedničko
tech
Bila je domina, no sad je velika tech poduzetnica: Ova žena odlučila je doista stati na kraj osvetničkoj pornografiji
Primoralo ju osobno iskustvo
Procurile eksplicitne fotografije bivše domine, njezin potez nakon toga danas pomaže mnogima
Američka vojska će se za veću ubojitost na bojištu oslanjati na umjetnu inteligenciju, a Googleov Gemini je prvi u redu
AI će odlučivati o životima?
Američka vojska će se za veću ubojitost na bojištu oslanjati na umjetnu inteligenciju, a Googleov Gemini je prvi u redu
Otkriće NASA-e: Zemlja ovo u 100 godina nije doživjela, dogodit će se uskoro
Jedinstven događaj
Otkriće NASA-e: Zemlja ovo u 100 godina nije doživjela, dogodit će se uskoro
sport
Trumpov sin podijelio objavu o Novaku Đokoviću nakon napada u Australiji
Ovo je odjeknulo
FOTO Trumpov sin podijelio objavu o Đokoviću nakon masakra u Australiji
Joško Jeličić: "Uz dužno poštovanje Fruku, Jagušiću i nekadašnjem Livaji, Bennacer je druga kategorija..."
Naklonio se
Jeličić: "Uz dužno poštovanje Fruku, Jagušiću i nekadašnjem Livaji, on je druga kategorija..."
Fruk ima novu destinaciju, Rijeka već spremila zamjenu: Stiže li zvijezda Vatrenih s Eura u Francuskoj?
BIT ĆE POSLA
Fruk ima novu destinaciju, Rijeka već spremila zamjenu: Stiže li zvijezda Vatrenih s Eura u Francuskoj?
tv
Supertalent: Poznati svi finalisti 12. sezone Supertalenta!
ARENA ZAGREB IH ČEKA!
Poznati svi finalisti 12. sezone Supertalenta!
U dobru i zlu: Rekao je da će napraviti sve da pomogne, ali na ovo ne želi pristati
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Rekao je da će napraviti sve da pomogne, ali na ovo ne želi pristati
Supertalent: Polufinalni nastup u dvanaestoj sezoni Supertalenta - Nicolas Ypil
ČISTA EMOCIJA!
Svjedok mu je cijela Hrvatska da je Nicolas nova glazbena zvijezda!
putovanja
Tjedni jelovnik brza jela od 15.12. do 21.12. 2025.
Tjedni jelovnik
Fino, brzo i bez puno kompliciranja: 7 jela za svaki dan ovoga tjedna idealnih za zimu
Skriveni zimski raj na 2 i pol sata od Zagreba koji turisti još uvijek nisu otkrili
Za vikend-izlet
Skriveni zimski raj na manje od dva sata od granice koji turisti još uvijek nisu otkrili
Pogledajte spust najdužom stazom za sanjkanje u Europi: 60 minuta sreće zbog kojih treba vući sanjke dva i pol sata po snijegu i vjetru
Fijuuu!
Pogledajte spust najdužom stazom za sanjkanje u Europi: 60 minuta sreće zbog kojih treba vući sanjke dva i pol sata po snijegu i vjetru
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
30 hrvatskih tvrtki upitali smo kolike božićnice isplaćuju. Neke daju i 13. plaću
šaroliki iznosi
30 hrvatskih tvrtki upitali smo kolike božićnice isplaćuju. Neke daju i 13. plaću
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
uspjeh iz susjedstva
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
lifestyle
Recept za limunčiće
Prefini
Ovog Božića svi rade limunčiće, evo provjereni recept
Sonja Jandroković u cipelama s leopardovim uzorkom
BAŠ SU EFEKTNE
Sonja Jandroković u cipelama koje najavljuju odvažan zimski trend
Recept za šubare ili ruske kape s kokosom i čokoladom
FINI I SOČNI
Recept za šubare: Kremasti blagdanski kolačići s kokosom i čokoladom
sve
Recept za limunčiće
Prefini
Ovog Božića svi rade limunčiće, evo provjereni recept
Anđa Marić otvorila dušu o svom sinu
''Osjećam se odgovornom...''
Javno i bolno priznanje Anđe Marić: ''Moj sin je ovisnik, alkoholičar...''
Trumpov sin podijelio objavu o Novaku Đokoviću nakon napada u Australiji
Ovo je odjeknulo
FOTO Trumpov sin podijelio objavu o Đokoviću nakon masakra u Australiji
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene