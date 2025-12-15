Večer prije jezivog čina: Slavni redatelj i sin žestoko su se posvađali usred zabave?

Rob Reiner i njegov sin Nick, prema pisanju stranih medija, žestoko su se posvađali večer prije nego što su redatelj i supruga pronađeni mrtvi u svome domu.

Svijet je potresla vijest o tragičnoj smrti slavnog redatelja Roba Reinera i njegove supruge Michele, koji su pronađeni mrtvi u svom domu u Brentwoodu, prestižnoj četvrti Los Angelesa.

Njihova kći Romy, koja živi u neposrednoj blizini, odlučila je provjeriti što se događa kad joj roditelji nisu odgovarali – i tada je naišla na stravičan prizor. Ubrzo je uhićen njihov sin Nick, a policija Los Angelesa je sada potvrdila da je on odgovoran za smrt svojih roditelja, piše CNN.

Rob Reiner obitelj - 5 Foto: Afp

Pogledaji ovo Celebrity Javno i bolno priznanje Anđe Marić: ''Moj sin je ovisnik, alkoholičar...''

Samo večer prije tragedije, obitelj Reiner prisustvovala je božićnoj zabavi koju je organizirao poznati voditelj Conan O'Brien, piše TMZ.

Galerija 11 11 11 11 11

Na zabavi su bili Rob, Michele i Nick, a kako piše spomenuti medij, došlo je do glasne svađe između oca i sina, koju su čuli i ostali gosti. Rob i Michele napustili su zabavu nedugo nakon toga, a nije poznato je li Nick otišao s njima.

Pogledaji ovo Celebrity Slažete li se? Polufinalno izdanje Martine Tomčić bilo je njezino najmoćnije dosad!

Izvori bliski obitelji za strane medije otkrili su i kako je Michele posljednjih mjeseci bila jako zabrinuta zbog sinova psihičkog stanja i sve dubljih problema s drogom, prenosi Daily Mail.

Rob Reiner obitelj - 4 Foto: Afp

Poznato je da Nick ima burnu prošlost, a više o tome pisali smo OVDJE.

Rob Reiner - 4 Foto: Afp

Pozivi vezani za tragediju prvi su stigli u Vatrogasnu službu Los Angelesa oko 15:30 u nedjelju, 14. prosinca. Prvi hitni službenici koji su stigli u dom izjavili su da su pronašli mrtvog muškarca i ženu – a žrtve su kasnije identificirane kao Rob i Michele. Više čitajte OVDJE.

Rob Reiner - 5 Foto: Afp

Tko je bio redatelj koji je pronađen mrtav sa suprugom u njihovoj kući? Više o tome pisali smo OVDJE.

Rob Reiner i Jennifer Aniston Foto: Afp

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Nekad i sad Drastičan gubitak kilograma potpuno je promijenio ženu koju svi pamte po oblinama

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Najljepše izdanje: Najpoznatija sportska novinarka pokazala trudnički trbuh

Pogledaji ovo Celebrity Meri Goldašić progovorila o svom ljubavnom statusu nakon razvoda