Najljepše izdanje: Najpoznatija sportska novinarka pokazala trudnički trbuh

Diletta Leotta živi jedno od najljepših životnih razdoblja, a nove fotografije na kojima s osmijehom pokazuje trudnički trbuh oduševile su njezine obožavatelje diljem svijeta.

Talijanska sportska novinarka i voditeljica Diletta Leotta ponovno je u središtu pažnje javnosti.

Lijepa plavuša objavila je nove fotografije na kojima s ponosom pokazuje trudnički trbuh.

Na fotografijama Diletta pozira u elegantnoj crnoj haljini koja naglašava njezinu siluetu i trudnički trbuh, dok istovremeno zrači samopouzdanjem i glamuroznim stilom po kojem je prepoznatljiva.

Diletta Leotta već je majka djevojčice, a vijest o drugoj trudnoći razveselila je njezine obožavatelje diljem svijeta.

Diletta Leotta i Loris Karius - 1 Foto: Instagram

Podijelila ju je prije nekoliko dana sa suprugom Lorisom Kariusom uz preslatku fotografiju koju možete pogledati OVDJE.

Tko je zgodni Loris s kojim će Diletta dobiti drugu bebu čitajte OVDJE.

