Oglasila se kći tragično preminulog redatelja, koji je pronađen mrtav u svom domu sa suprugom

Tracy Reiner oglasila se nakon šokantne vijest da je njen otac Rob Reiner pronađen mrtav.

Holivudski redatelj Rob Reiner i njegova supruga Michele Reiner pronađeni su mrtvi u svom domu u Los Angelesu.

Policija je u nedjelju navečer potvrdila da tijela 78-godišnjeg muškarca i 68-godišnje žene pripadaju Reineru i njegovoj supruzi. Prema izvorima iz policije, tijela bračnog para pronađena su s ozljedama koje upućuju na ubode nožem.

Par je pronašla kći Romy, a izvori su za strane medije rekli kako se pak njihov sin Nick povezuje s ubojstvom.

O ovoj strašnoj situaciji prva se oglasila Robova kći iz prvog braka koju je posvojio s Penny Marshall, Tracy Reiner.

"Dolazim iz najbolje obitelji ikada. Ne znam što da kažem. U šoku sam'', rekla je kratko za NBC News.

Rob i Penny bili su u braku od 1971. do 1981.

Tko je bio redatelj Rob Reiner čitajte OVDJE.

Suprugu koja je s njim pronađena mrtva upoznao je na setu filma koji ga je proslavio, ''Kad je Harry sreo Sally''. Zbog nje je tada napravio i nešto značajno, a njihovu ljubavnu priču pročitajte OVDJE.

