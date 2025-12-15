Oglasila se kći tragično preminulog redatelja, koji je pronađen mrtav u svom domu sa suprugom

Tracy Reiner oglasila se nakon šokantne vijest da je njen otac Rob Reiner pronađen mrtav.
Policija je u nedjelju navečer potvrdila da tijela 78-godišnjeg muškarca i 68-godišnje žene pripadaju Reineru i njegovoj supruzi. Prema izvorima iz policije, tijela bračnog para pronađena su s ozljedama koje upućuju na ubode nožem.
Rob Reiner - 10 Foto: Afp
Rob Reiner - 8 Foto: Afp
Par je pronašla kći Romy, a izvori su za strane medije rekli kako se pak njihov sin Nick povezuje s ubojstvom.
O ovoj strašnoj situaciji prva se oglasila Robova kći iz prvog braka koju je posvojio s Penny Marshall, Tracy Reiner.
Rob Reiner i Penny Marshall Foto: Profimedia
"Dolazim iz najbolje obitelji ikada. Ne znam što da kažem. U šoku sam'', rekla je kratko za NBC News.
Rob i Penny bili su u braku od 1971. do 1981.
Rob Reiner obitelj - 5 Foto: Afp
Rob Reiner obitelj - 4 Foto: Afp
Suprugu koja je s njim pronađena mrtva upoznao je na setu filma koji ga je proslavio, ''Kad je Harry sreo Sally''. Zbog nje je tada napravio i nešto značajno, a njihovu ljubavnu priču pročitajte OVDJE.
