Vatreno izdanje Maje Šuput: Providni korzet spasile su tek ružice na kritičnim dijelovima

Maja Šuput za drugu polufinalnu emisiju Supertalenta spremila je nikad vatrenije izdanje.
Maja Šuput na početku druge polufinalne emisije Supertalenta gledatelje je ostavila bez teksta.
Zablistala je u seksi crvenom izdanju o kojem nam je više ispričao njen stilist Marko Grubnić.
''Vrlo atraktivna, pa mogu reći i seksi haljina, koja se sastoji od korzeta koji je vrlo, vrlo transparentan. Više otkriva nego što pokriva, ali pokriva one bitne dijelove i ostavlja malo mašti na volju. Međutim, kako ne bi sve bilo vatreno, nekako smo tu priču malo oblažili ipak s ovim cvijećem, da dobijemo možda i taj nekakav romantični element na ovom vatrenom i seksi izdanju. Kosa je također seksi, zavodljiva, vrlo nekako ženstvena, kao i make-up.''
''Bilo bi to jedno zaista vatreno zagrijavanje za ono što nam slijedi u Areni Zagreb'', dodaje Marko.
