Rijetko je viđamo: Supruga ministra Božinovića pojavila se s njim na koncertu

Davor Božinović poveo je suprugu Jasnu u rijetki izlazak u javnosti.

Jedan od naših najpoznatijih višeglasnih sastava Tomislav Bralić i klapa Intrade velikim koncertom u Areni Zagreb zaključio je godinu u kojoj je proslavio 40 godina. Najveća dvorana u Hrvatskoj bila je ispunjena do posljednjeg mjesta, a obljetnički nastup nisu propustili ni poznati Hrvati.

Zajedno s premijerom Andrejem Plenkovićem i predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem, u prvom redu sjedio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je u izlazak poveo suprugu Jasnu.

I dok je on ostao vjeran crnom odijelu i bijeloj košulji, samozatajna Jasna se za ovu prigodu odjenula u crnu haljinu s ukrasima, a veliku pozornost privukla je visokim kožnim čizmama.

Iako privatan život drže podalje od očiju javnosti ipak su poznati neki detalji.

"Bez supruge danas ne bih bio ovo što jesam, a ljepota je našeg odnosa u povezanosti, bliskosti i poštovanju. Moram priznati da sam se zacopao preko ušiju i, da, bilo je to na prvi pogled. Tako da ne samo da me unučica vrti oko prsta, rekao bih i da moja Jasna ima jednaku takvu moć jer njoj ni za što nikada nisam znao reći ne. Puno razgovaramo i iznimno mi je važno njezino mišljenje. Upoznali smo se još kao klinci u Tivtu, njoj je tada bilo 17 godina i bila je najljepša i najpametnija djevojka u gradu, a u mojim očima i srcu i danas je ista ta djevojka", ispričao je jednom prilikom za Večernji list Božinović, koji se za Jasnu oženio 1988., a u međuvremenu su dobili dvije kćeri.

