Znate li kako izgleda majka Maje Šuput? Fizička sličnost je nevjerojatna!

Netom uoči drugog polufinala Supertalenta, Maja Šuput iskoristila je priliku čestitati rođendan majci Danici.
Maja Šuput još je jednom pokazala koliko joj obitelj znači. Popularna pjevačica na Instagramu je čestitala rođendan svojoj majci Danici, poprativši čestitku nizom fotografija koje su odmah osvojile pratitelje.
Na dvije fotografije gospođa Danica se nalazi sa svojim miljenikom, unukom Bloomom, a uz njih je Maja napisala "Sretan rođendan baka", dok je na trećoj fotografiji na terasu gdje pije kavu, dodavši tekst "Nek ti je najsretniji mama".
Danica Šuput - 1 Foto: Instagram Screenshot
Danica Šuput - 3 Foto: Instagram Screenshot
Danica Šuput - 2 Foto: Instagram Screenshot
Danica, koja je često isticana kao Majina velika podrška kroz cijelu karijeru, zrači zadovoljstvom i toplinom, a mnogi Majini pratitelji uočit će koliko si fizički sliče. Obje dame krasi veliki osmijeh, pogotovo kada je u blizini četverogodišnji Bloom, koji se za ovu priliku odjenuo u običnu majicu, dok je specifičnu draž dala njegova "palmica" frizura.
Danica Šuput i Bloom - 3 Foto: Instagram
Maja Šuput s roditeljima, Boris Šuput, Danica Šuput Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Bloom i Danica Šuput Foto: Instagram
Majin otac i Daničin suprug bio je poznati glazbeni menadžer Boris Šuput, koji je preminuo u listopadu 2018. godine, a pjevačica ga se često prisjeća na društvenim mrežama.
Maja Šuput - 1 Foto: Nova TV
Maja Šuput Foto: Instagram
Maja Šuput - 4 Foto: Instagram
Maja Šuput - 5 Foto: Instagram
Maja i Bloom nedavno su oduševili snimkama s božićnog fotografiranja, a više o tome pogledajte OVDJE.
Maja i markantni Šime Elez objavili su nove fotografije s jednog zajedničkog izlaska, o čemu više pročitajte OVDJE.
