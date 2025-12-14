Kćerkica joj ukrala pažnju: Izabel Kovačić podijelila neodoljive kadrove sa snimanja

Izabel Kovačić objavila je fotografije sa snimanja promotivne kampanje za svoj brend Lunilou, a najveća pozornost bila je usmjerena na kćer Lunu.

Izabel Kovačić podijelila je na društvenim mrežama nježne i estetski dotjerane fotografije sa seta snimanja nove kolekcije svog brenda Lunilou nazvane IZAxKATxSOPH, koju je osmislila sa Sophijom Havertz i Katrine Friis Christensen.

Ova kolekcija vani je već nekoliko dana, a lijepa supruga našeg reprezentativca Matea sada je objavila i slike svojih najdražih trenutaka sa snimanja. Naravno, posebnu pažnju pratitelja privukla je druga osoba - njezina kći Luna.

Galerija 26 26 26 26 26

Izabel Kovačić - 2 Foto: Instagram

Mateo Kovačić, Izabel Kovačić Foto: Instagram

Mateo Kovačić, Izabel Kovačić Foto: Instagram

Fotografije su nastale u toplom, elegantnom interijeru, a Izabel je pozirala u prepoznatljivim Lunilou pidžamama i loungewear komadima, u zemljanim i neutralnim tonovima koji su postali zaštitni znak brenda. Cijeli set odiše intimnom, kućnom atmosferom, naglašavajući udobnost, ženstvenost i bezvremenski stil.

Mateo i Izabel Kovačić - 6 Foto: Instagram

Izabel Kovačić Foto: Instagram

Izabel i Mateo Kovačić s djecom - 1 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Zanimljivosti Bila je uz njega kad nije imao ništa, a njihova ljubav preživjela je i najveće skandale

Na nekoliko kadrova vidi se i mala Luna, koja je s mamom zabavljala iza kulisa. Djevojčica koja je nedavno navršila godinu dana, nasmijavala je svoju majku, čime je na set snimanja dala poseban topli ton obiteljske atmosfere.

Osim Lune, Izabel i Mateo Kovačić zajedno imaju i sina Ivana, koji je osvojio srca mnogih Hrvata kada je nakon pobjede hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Kataru trčao po terenu s četkicom za zube.

Koju slatku rutinu imaju Izabel i Luna, pogledajte OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Tko je to okupio Andreja Plenkovića i ostale poznate Hrvate, a da nije posao?

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Nekad i sad Zvijezda domaćih serija povukla se iz javnosti, a sa suprugom je napravila životni zaokret

Pogledaji ovo Celebrity Jandroković snimljen u izlasku sa suprugom Sonjom, rođakinjom jednog od najmoćnijih ljudi u državi

Pogledaji ovo Celebrity Pločani stali iza svog Marina, stigla mu je velika podrška iz rodnog grada!