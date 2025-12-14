Bila je uz njega kad nije imao ništa, a njihova ljubav preživjela je i najveće skandale

Poslije 17 godina veze, umirovljeni borac Conor McGregor oženio je dugogodišnju partnericu Dee Devlin.

Conor McGregor poslije 17 godina veze oženio se za dugogodišnju partnericu Dee Devlin u petak na ceremoniji u vatikanskoj crkvi Santo Stefano degli Abissini.

Na fotografijama koje su kasnije objavljene u javnosti, McGregor je imao crno odijelo, dok je Devlin imala vjenčanicu visokog ovratnika, ukrašenu mnogim biserima.

Conor McGregor i Dee Devlin - 5 Foto: Profimedia

Conor McGregor i Dee Devlin - 4 Foto: Profimedia

"Moje vjenčanje će biti ekstravagantno, to je sigurno. Imat ćemo najbolje od najboljeg od najboljeg, i onda od još najboljeg. Spreman sam za sve", ispričao je još 2021. godine, godinu dana nakon što je zaprosio majku svoje četvero djece.

Njihova ljubavna priča gotovo dva desetljeća i jedna je od najpoznatijih, ali i najkontroverznijih u svijetu sporta i showbizza. Iako je McGregor godinama punio naslovnice uspjesima u UFC-u, njegova privatna strana života često je bila jednako burna.

Conor McGregor i Dee Devlin - 3 Foto: Afp

Conor McGregor i Dee Devlin - 2 Foto: Afp

Upoznali su se 2008. godine u Dublinu, dok je on još bio daleko od svjetske slave. U to vrijeme Connor je bio mladić bez stalnih prihoda, fokusiran isključivo na MMA karijeru, a Dee je radila u marketingu. U više navrata McGregor je isticao kako mu je Dee bila najveća podrška u razdoblju kada je "nije imao ništa osim snova", često naglašavajući da bez njezine vjere u njega nikada ne bi došao do vrha.

Conor McGregor i Dee Devlin - 1 Foto: Profimedia

Dee Devlin i Conor McGregor (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Iako su živjeli luksuznim životom, često su naglašavali da njihova veza počiva na dugogodišnjem povjerenju i zajedničkoj prošlosti. Međutim, njegova karijera obilježena je brojnim skandalima – od problema sa zakonom i prevara do ozbiljnih optužbi za seksualno zlostavljanje, koje su godinama punile svjetske medije.

Dee Devlin i Conor McGregor (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Conor McGregor i Dee Devlin - 2 Foto: Profimedia

Jedna od njegovih žrtava Nikita Hand tužila ga je da ju je nasilno silovao u prosincu 2018. godine, a koliko su ozljede bile ozbiljne, pokazuju i medicinska izvješća o kirurškom važenju tampona. Unatoč tome što ga je porota proglasila krivim i presudila da mora platiti 250 tisuća eura odštete, Devlin je ostala uz njega, a zanemarila je i fotografije snimljene u srpnju na kojima ljubi misterioznu tamnokosu ljepoticu.

Naprotiv, više puta je pokazala podršku, pojavljujući se uz njega na javnim događanjima i putovanjima. Izvori bliski paru navode da Dee vjeruje u privatno rješavanje problema te da obitelj stavlja ispred javnog mišljenja.

Conor McGregor (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

Conor McGregor i Dee Devlin - 4 Foto: Afp

Njihova veza često je predmet rasprava. Jedni je vide kao primjer bezuvjetne lojalnosti, dok drugi postavljaju pitanja o granicama tolerancije. No jedno je sigurno: Connor McGregor i Dee Devlin zajedno su prošli siromaštvo, slavu, milijune, ali i najteže životne krize, a vjenčanje je simbolično potvrdilo ono što je Dee Devlin bila od samog početka – stalna figura u životu jednog od najkontroverznijih sportaša današnjice.

Kako je Dee ukrala pozornost prije jednog od njegovih mečeva, pogledajte OVDJE.

