Simona Mijoković iznenadila pojavom na špici: Detalj u njezinoj ruci ukrao je pažnju

Simona Mijoković posvetila se obitelji i vjeri te je nemamo priliku često vidjeti u javnosti.

Na zagrebačkoj špici ovog vikenda zabilježeno je i jedno lice koje je mnoge iznenadilo – Simona Mijoković, koju javnost ne viđa često u javnost.

Naši fotografi snimili su je u elegantnoj zimskoj kombinaciji: bijela bunda s krznenim detaljima upotpunila je plisiranim crnim širim hlačama i bijelim čizmama koje su dale modnu notu cijelom izdanju.

Simona Mijoković Foto: Josip Moler / CROPIX

Na jednoj fotografiji u ruci je držala svoju autobiografiju pod naslovom "Kako sam tražila ljubav". U njoj je progovorila o svom turbulentom životu prije nego što je našla spas u vjeri.

Simona Mijoković Foto: Josip Moler / CROPIX

Simona Mijoković Foto: Josip Moler / CROPIX

U njoj je detaljno opisala kad je prvi put probala heroin. Više o tome pisali smo OVDJE.

Pisala je i o jednom susretu koji nikada neće zaboraviti, a detalje pročitajte OVDJE.

Simona Mijoković Foto: Josip Moler / CROPIX

Za naš IN magazin nedavno je potvrdila i da je postala baka. Njezina kći Gabrijela postala je mama, a više o tome saznajte OVDJE.

Predstavljanje knjige Simone Mijoković - 2 Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

