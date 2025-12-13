Simona Mijoković iznenadila pojavom na špici: Detalj u njezinoj ruci ukrao je pažnju

Simona Mijoković posvetila se obitelji i vjeri te je nemamo priliku često vidjeti u javnosti.
Na zagrebačkoj špici ovog vikenda zabilježeno je i jedno lice koje je mnoge iznenadilo – Simona Mijoković, koju javnost ne viđa često u javnost.3 vijesti o kojima se priča u zagrebu Kako izgleda stan Joška Gvardiola? Nećete vjerovati kakav luksuz skriva ovih 160 kvadrata Svi navijamo! Hoće li naš Marino osvojiti srca publike? Evo kako Hrvatska stoji u anketama za Dječji Eurosong tužne vijesti Glumac iz kultnih filmova pronađen mrtav u svom stanu, imao je 60 godina
Naši fotografi snimili su je u elegantnoj zimskoj kombinaciji: bijela bunda s krznenim detaljima upotpunila je plisiranim crnim širim hlačama i bijelim čizmama koje su dale modnu notu cijelom izdanju.
Simona Mijoković Foto: Josip Moler / CROPIX
Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte video! Publika u Zadru nadglasala Thompsona u stihovima "Čavoglava"
Na jednoj fotografiji u ruci je držala svoju autobiografiju pod naslovom "Kako sam tražila ljubav". U njoj je progovorila o svom turbulentom životu prije nego što je našla spas u vjeri.
Simona Mijoković Foto: Josip Moler / CROPIX
Simona Mijoković Foto: Josip Moler / CROPIX
U njoj je detaljno opisala kad je prvi put probala heroin. Više o tome pisali smo OVDJE.
Galerija 22 22 22 22 22
Pisala je i o jednom susretu koji nikada neće zaboraviti, a detalje pročitajte OVDJE.
Simona Mijoković Foto: Josip Moler / CROPIX
Pogledaji ovo Celebrity Ivana Knoll iznenadila fanove velikim vijestima, čestitke pljušte sa svih strana
Za naš IN magazin nedavno je potvrdila i da je postala baka. Njezina kći Gabrijela postala je mama, a više o tome saznajte OVDJE.
Predstavljanje knjige Simone Mijoković - 2 Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Hrabro izdanje usred zime! Mlada glazbenica u mini suknji očarala je cijelu špicu
1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Zanimljivosti Znate li kako izgleda zgodna sestra zvijezde naše serije? Popularna je na Instagramu
Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je ova prekrasna brineta? Njezinog slavnog strica i brata svi znamo