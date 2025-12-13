Pretraži
snimljena na cvjetnom

Tko je ova prekrasna brineta? Njezinog slavnog strica i brata svi znamo

Piše H.L., Danas @ 16:51 Zanimljivosti komentari
Antonela Srna Antonela Srna Foto: Josip Moler / CROPIX

Naši fotografi prekrasnu Antonelu snimili su u centru naše metropole.

Marino Vrgoč nastupio na Dječem Eurosongu, pogledajte nastup
nastupio je treći
Povratak za pamćenje! Što kažete na nastup našeg Marina na Dječjem Eurosongu?
Stefany Žužić prošetala zagrebačkom špicom
Izdanje za pamćenje
Hrabro izdanje usred zime! Mlada glazbenica u mini suknji očarala je cijelu špicu
Maja Šuput se pohvalila kako njezin sinčić Bloom prvi put skija
mama ne krije ponos
Ma kao veliki! Maja Šuput pokazala što je preslatki Bloom prvi put isprobao na snijegu
Marko Perković Thompson podijelio video s koncerta u Zadru
sam se pohvalio
Pogledajte video! Publika u Zadru nadglasala Thompsona u stihovima "Čavoglava"
Žanamari Perčić pohvalila se velikim uspjehom svoje kćerkice Gabriele
''mamin ponos''
Žanamari Perčić pohvalila se velikim uspjehom svoje kćeri, koja joj jako sliči
Severina čestitala rođendan dobrom prijatelju Borisu Ružiću
''Ako itko zaslužuje...''
Seve ne skriva emocije prema posebnom muškarcu u njezinu životu: ''Voljeno moje biće...''
Kako Hrvatska stoji u anketama za Dječji Eurosong 2025.?
Svi navijamo!
Hoće li naš Marino osvojiti srca publike? Evo kako Hrvatska stoji u anketama za Dječji Eurosong
Laura Gnjatović na dodjeli nagrada Zadarske županije dobila zahvalnicu
bravo!
Naša misica Laura privukla sve poglede na dodjeli nagrada, gdje je i sama primila posebno priznanje
Pokušaj ubojstva u Velikoj Gorici: Uhićen muškarac
PRIVEDEN JE
Pokušaj ubojstva kod Zagreba! Djevojka (21) hitno prebačena u bolnicu
PROVJERENO Tino je prava inspiracija! Ima 17 godina i bolest kojoj nema lijeka, ali on život živi punim plućima
Donosi Provjereno
Što sve ovaj dječak može, ravno je čudu: "Život nam se u dvije minute okrenuo naglavačke, zaista je teško"
Sterilne jedinice i banka matičnih stanica spašavaju živote u KBC-u Merkur: Sve to zahvaljujući zakladi Ana Rukavina
060 9000
U bolnici Merkur vodi se tiha bitka za život: Zaklada Ana Rukavina daje pacijentima novu nadu
Preminuo glumac Peter Greene
tužne vijesti
Glumac iz kultnih filmova pronađen mrtav u svom stanu, imao je 60 godina
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Preparati za neuropatiju: 6 suplemenata koji pomažu kod trnaca, žarenja i bolova
Podržavaju zdravlje živaca
Preparati za neuropatiju: 6 suplemenata koji pomažu kod trnaca, žarenja i bolova
Bolovi u donjem dijelu trbuha kod žena: Što je uzrok?
Nisu uvijek ginekološke prirode
Bolovi u donjem dijelu trbuha kod žena: Što je uzrok?
Ovo je balkanski radar! Urnebesni način prijevoza inspirirao odličnu foru
Zanimljivo rješenje
Ovo je balkanski radar! Urnebesni način prijevoza inspirirao odličnu foru
Znanstvenici otkrili zastrašujuće dubokomorsko stvorenje nakon što su kameru spustili na dno mora
Wow!
Znanstvenici otkrili zastrašujuće dubokomorsko stvorenje nakon što su kameru spustili na dno mora
Usred noći naišao na mladunče na cesti, uslijedio je predivan trenutak
Preslatko!
Usred noći naišao na mladunče na cesti, uslijedio je predivan trenutak
Jedan vojnik, čitav roj dronova: Ukrajina ponovno ispisuje nova pravila modernog ratovanja
Naglasak na djelotvornosti
Jedan vojnik, čitav roj dronova: Ukrajina ponovno ispisuje nova pravila modernog ratovanja
“Više se ne morate brinuti…”: Nova opcija u Googleovim kartama mnogima će olakšati živote
Jednostavna ideja
“Više se ne morate brinuti…”: Nova opcija u Googleovim kartama mnogima će olakšati živote
Znanstvena-fantastika uskoro postaje stvarnost: Robotaksiji stižu na zagrebačke ceste
Počinje Verne Show
Znanstvena-fantastika uskoro postaje stvarnost: Robotaksiji stižu na zagrebačke ceste
La Liga: Girona preokretom kao gost svladala Real Sociedad
Domaćini dugo vodili
VIDEO Tri Hrvata s klupe gledala preokret: Na kraju je slavio - Livaković
Transferi: Robert Mudražija napušta Dinamo, ali neće u Zrinjski Mostar
Odigrao je svoje
Ljubimac navijača Dinama odlazi iz Maksimira, ali ne u klub o kojem se pričalo zadnjih dana
Osijek - Cibalia opet u istoj ligi: Slavonski derbi sljedeće sezone?
Stari rivali
Je li moguće čudo i hoćemo li opet gledati jedan od najvrućih hrvatskih derbija?
MasterChef: Mark otkrio svoje planove nakon odlaska iz MasterChefa: "Postoji cijela priča!"
ELIMINIRAN
Mark otkrio svoje planove nakon odlaska iz MasterChefa: "Postoji cijela priča!"
MasterChef: Iza Stjepana je zanimljiv i neobičan put do kuhinje! "Ne znam koliko ljudi zna, ali..."
KAKVA PRIČA!
Iza Stjepana je zanimljiv i neobičan put do kuhinje! "Ne znam koliko ljudi zna, ali..."
MasterChef: Otto podijelio zanimljivo mišljenje: "Jednaki smo!" Slažete li se s njim?
NAJBOLJI OD NAJBOLJIH
Otto podijelio zanimljivo mišljenje: "Jednaki smo!" Slažete li se s njim?
Nepoznata Medvednica: Vrh bez gužve s kojega se otvara jedan od najljepših pogleda s ove gore
Kamo na izlet?
Nepoznata Medvednica: Vrh bez gužve s kojega se otvara jedan od najljepših pogleda s ove gore
Qspace modularni stanovi u Nizozemskoj
Pametna rješenja iz Europe
Pogledajte kako izgledaju državni stanovi za mlade od 21 kvadrata, a koštaju samo 45 tisuća eura
10 pogrešaka koje Nijemci ne opraštaju: Pravila ponašanja na autocesti, u liftu, trgovinama...
Neke su i protuzakonite
10 pogrešaka koje Nijemci ne opraštaju: Pravila ponašanja na autocesti, u liftu, trgovinama...
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
uspjeh iz susjedstva
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Rimac Technology s partnerima razvija novu generaciju baterija. Prva primjena u Bugattiju?
stvaraju budućnost
Rimac Technology s partnerima razvija novu generaciju baterija. Prva primjena u Bugattiju?
Najbolja slastičarka u Hrvatskoj za vas je izdvojila tri glavna savjeta za suhe kolače
zlata vrijedni
Treći je neočekivan: Najbolja slastičarka u Hrvatskoj podijelila tri važna savjeta za suhe kolače
Brineta iz Zagreba u bež kombinaciji i robusnim Ugg gležnjačama
Tip-Top
Kombinacija brinete iz Zagreba pravi je primjer kako izgledati top i kad je zima, pogledajte čizme
Recept za vjenčiće s malinama
Odličan recept!
Nikad dosta ideja za božićne kolače! Pogledajte ove vjenčiće, jednostavno ih je pripremiti
