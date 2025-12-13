Tko je ova prekrasna brineta? Njezinog slavnog strica i brata svi znamo

Naši fotografi prekrasnu Antonelu snimili su u centru naše metropole.

Zagrebačku špicu ovog vikenda uljepšala je i zanosna brineta Antonela Srna, koju su naši fotografi snimili u samom centru Zagreba.

Antonela je za šetnju gradom odabrala elegantnu, ali vrlo efektno složenu kombinaciju – crne široke hlače, crne gležnjače s potpeticom, klasičnu crnu dolčevitu i bijelu pelerinu koju je ležerno prebacila preko ramena.

Antonela Srna Foto: Josip Moler / CROPIX

Antonela Srna Foto: Josip Moler / CROPIX

Look je upotpunila crnom torbicom, decentnim nakitom i minimalističkom frizurom koja je dodatno naglasila njezinu ljepotu.

Antonela Srna Foto: Josip Moler / CROPIX

A znate li tko je ona?

Antonela Srna Foto: Josip Moler / CROPIX

Privatan život drži podalje od očiju javnosti te su joj društvene mreže zaključane, a ona je mlađa sestra našeg rukometaša Zvonimira Srne.

Zvonimir Srna - 4 Foto: In Magazin

Zanimljivo je i da su Zvonimir i Antonela, nećaci nekadašnjega nogometnog reprezentativca Darija Srne.

Darijo Srna Foto: Ivan Perić/Cropix

