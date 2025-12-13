Tko je ova prekrasna brineta? Njezinog slavnog strica i brata svi znamo

Naši fotografi prekrasnu Antonelu snimili su u centru naše metropole.
Antonela je za šetnju gradom odabrala elegantnu, ali vrlo efektno složenu kombinaciju – crne široke hlače, crne gležnjače s potpeticom, klasičnu crnu dolčevitu i bijelu pelerinu koju je ležerno prebacila preko ramena.
Antonela Srna Foto: Josip Moler / CROPIX
Look je upotpunila crnom torbicom, decentnim nakitom i minimalističkom frizurom koja je dodatno naglasila njezinu ljepotu.
Antonela Srna Foto: Josip Moler / CROPIX
A znate li tko je ona?
Antonela Srna Foto: Josip Moler / CROPIX
Privatan život drži podalje od očiju javnosti te su joj društvene mreže zaključane, a ona je mlađa sestra našeg rukometaša Zvonimira Srne.
Zvonimir Srna - 4 Foto: In Magazin
Zanimljivo je i da su Zvonimir i Antonela, nećaci nekadašnjega nogometnog reprezentativca Darija Srne.
Darijo Srna Foto: Ivan Perić/Cropix
