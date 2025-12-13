Ma kao veliki! Maja Šuput pokazala što je preslatki Bloom prvi put isprobao na snijegu

Preslatki Bloom isprobao je svoje prve skijaške korake, a ponosna mama sve je podijelila s pratiteljima.

Maja Šuput još jednom je raznježila pratitelje objavama svog sina Blooma, koji je ovih dana imao poseban zimski debi.

Na prvoj fotografiji, maleni Bloom pozira spreman za snijeg u skijaškoj opremi i velikim naočalama.

Maja Šuput na Instagramu Foto: Instagram

''Dok mama radi, Bloom u Italiji ide na prvi sat skijanja'', napisala je mama Maja.

Kasnije je ponosna Maja podijelila i video s prvih Bloomovih koraka na skijama.

Maja Šuput na Instagramu Foto: Instagram

''I evo gaaaa'', napisala je uz video koji možete pogledati OVDJE.

Sudeći po osmijehu i samouvjerenim pokretima na snijegu, čini se da se Bloom odlično snašao – i već sad izgleda kao pravi mali skijaš.

Maja Šuput, Bloom Tatarinov Foto: Instagram

Inače, Maja i Bloom nedavno su bili na zajedničkom božićnom fotografiranju, a prizore od kojih ćete se rastopiti pogledajte OVDJE.

Maja Šuput i Bloom Tatarinov - 4 Foto: Instagram Screenshot

