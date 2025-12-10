Zahtjevi voditeljske dive privukli veliku pozornost: Evo što je sve na suludom popisu!

Dok je ona u Australiji, mediji pišu o prohtjevima Oprah Winfrey koji uključuju plaćanje svih troškova.

Legenda američke televizije Oprah Winfrey trenutačno boravi u Australiji zbog svoje promotivne turneje "Oprah in Conversation", a lokalni mediji došli su do popisa njezinih "diva zahtjeva" koji su, očekivano, potpuno hollywoodski.

Kako je izjavio izvor za Daily Mail, 71-godišnja medijska mogulkinja putuje isključivo privatnim avionom, ima tim vizažista na raspolaganju cijeli dan i cijelu noć, osobnu maserku te vozača koji je stalno u pripravnosti. Boravi u luksuznom dvokatnom penthouseu Crown Towersa u Sydneyju, po cijeni od 46.000 dolara po noći.

Oprah navodno putuje u Gulfstreamu G700, privatnom mlažnjaku vrijednom 115 milijuna dolara, isporučenom prošle godine, a promotori turneje navodno pokrivaju i gorivo.

"Mnogi ne shvaćaju da klijent mora platiti trošak goriva, što nije baš ušteda u odnosu na karte prve klase", ispričao je izvor, dodavši kako se njezina velika pratnja sastoji od prijevoza, sigurnosti, rezervacija stolova u više restorana i odjeće.

Unatoč hollywoodskim standardima, Oprah je u Sydneyju pokazala i svoju spontanu stranu. Lokalce je iznenadila pojavivši se u kultnoj knjižari Gertrude & Alice, nakon što joj je vlasnica Jane Turner poklonila dvije australske knjige, razgovaravši s kupcima desetak minuta.

Oprah ima još jedan dan u Australiji, a publika ne krije koliko je oduševljena njezinom govorima.

