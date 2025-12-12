Maja Šuput oduševila božićnom elegancijom, ali Bloom je pokupio sve simpatije!

Maja Šuput i njezin sin Bloom nedavno su bili na zajedničkom božićnom fotografiranju, na kojem je preslatki četverogodišnjak ukrao pažnju.
Maja Šuput i njezin sin Bloom još su jednom raznježili pratitelje na društvenim mrežama.3 vijesti o kojima se priča ''Ako itko zaslužuje...'' Seve ne skriva emocije prema posebnom muškarcu u njezinu životu: ''Voljeno moje biće...'' u zagrebu Kako izgleda stan Joška Gvardiola? Nećete vjerovati kakav luksuz skriva ovih 160 kvadrata sve je objasnio! Prošlogodišnji predstavnik Eurosonga vratio trofej organizaciji: "Živite ono što tvrdite..."
Popularna pjevačica podijelila je video nastalih tijekom tradicionalnog blagdanskog fotografiranja, a posebnu je pažnju ukrao mali Bloom odjeven kao preslatki Djed Božićnjak.
Galerija 26 26 26 26 26
Maja Šuput i Bloom Tatarinov - 4 Foto: Instagram Screenshot
Maja Šuput i Bloom Tatarinov - 2 Foto: Instagram Screenshot
Maja Šuput i Bloom Tatarinov - 6 Foto: Instagram Screenshot
U toplom, bajkovitom ambijentu s kaminom, božićnim vijencima i darovima, Maja i Bloom pozirali su u usklađenim crvenim kombinacijama. Dok je Maja zablistala u glamuroznoj božićnoj haljini i čizmama, Bloom je u kostimu Djeda Božićnjaka s osmijehom uživao u svakom trenutku snimanja – od bacanja poklona do nježnih zagrljaja s mamom.
Bloom Tatarinov - 5 Foto: Maja Šuput/Instagram
Bloom Tatarinov - 4 Foto: Instagram Screenshot
Maja Šuput i Bloom Foto: Maja Šuput/Instagram
Maja Šuput i Bloom za Halloween - 4 Foto: Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Naš Marino postao miljenik prije finala Dječjeg Eurosonga, pohvalio ga i prošlogodišnji pobjednik!
"Mi smo sebi napravili Božić prije Božića jer smo išli na tradicionalno fotkanje, ali nismo znali da nas i snimaju za uspomenu. Uživali smo beskrajno na slikanju", napisala je Maja, zahvalivši se studiju na vrijednoj uspomeni.
Maja Šuput, Bloom Tatarinov Foto: Instagram
Bloom Tatarinov Foto: Instagram
Maja Šuput, Bloom Tatarinov Foto: Instagram
Fotografije odišu toplinom, bliskošću i pravim obiteljskim veseljem, a mnogi će se složiti u jednom – Bloom je apsolutna zvijezda blagdanskog kadra.
Doživite čaroliju Supertalenta uživo! Osigurajte svoje mjesto u publici najvećeg televizijskog spektakla i potražite svoje ulaznice za finale 12. sezone u Areni Zagreb na Eventim.hr.
Maja Šuput reagirala je na adventski hit Šime Eleza, o čemu više pročitajte OVDJE.
Kako su se Bloom i Maja sredili za večeru, pogledajte OVDJE.
1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Nekad i sad Bila je velika zvijezda najdražeg božićnog filma, a onda joj je život zadao težak udarac
1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Žanamari Perčić pohvalila se velikim uspjehom svoje kćeri, koja joj jako sliči
Pogledaji ovo Celebrity Zbog bombastičnog dekoltea reality-zvijezde blicevi paparazza nisu prestali bljeskati
Pogledaji ovo Celebrity Bivša hrvatska misica na Instagramu objavila prvu fotku s partnerom, koji je iz Turske