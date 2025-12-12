Maja Šuput oduševila božićnom elegancijom, ali Bloom je pokupio sve simpatije!

Maja Šuput i njezin sin Bloom nedavno su bili na zajedničkom božićnom fotografiranju, na kojem je preslatki četverogodišnjak ukrao pažnju.

Maja Šuput i njezin sin Bloom još su jednom raznježili pratitelje na društvenim mrežama.

Popularna pjevačica podijelila je video nastalih tijekom tradicionalnog blagdanskog fotografiranja, a posebnu je pažnju ukrao mali Bloom odjeven kao preslatki Djed Božićnjak.

Maja Šuput i Bloom Tatarinov - 4 Foto: Instagram Screenshot

Maja Šuput i Bloom Tatarinov - 2 Foto: Instagram Screenshot

Maja Šuput i Bloom Tatarinov - 6 Foto: Instagram Screenshot

U toplom, bajkovitom ambijentu s kaminom, božićnim vijencima i darovima, Maja i Bloom pozirali su u usklađenim crvenim kombinacijama. Dok je Maja zablistala u glamuroznoj božićnoj haljini i čizmama, Bloom je u kostimu Djeda Božićnjaka s osmijehom uživao u svakom trenutku snimanja – od bacanja poklona do nježnih zagrljaja s mamom.

Bloom Tatarinov - 5 Foto: Maja Šuput/Instagram

Bloom Tatarinov - 4 Foto: Instagram Screenshot

Maja Šuput i Bloom Foto: Maja Šuput/Instagram

Maja Šuput i Bloom za Halloween - 4 Foto: Instagram

"Mi smo sebi napravili Božić prije Božića jer smo išli na tradicionalno fotkanje, ali nismo znali da nas i snimaju za uspomenu. Uživali smo beskrajno na slikanju", napisala je Maja, zahvalivši se studiju na vrijednoj uspomeni.

Maja Šuput, Bloom Tatarinov Foto: Instagram

Bloom Tatarinov Foto: Instagram

Maja Šuput, Bloom Tatarinov Foto: Instagram

Fotografije odišu toplinom, bliskošću i pravim obiteljskim veseljem, a mnogi će se složiti u jednom – Bloom je apsolutna zvijezda blagdanskog kadra.

