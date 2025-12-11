Naš Marino postao miljenik prije finala Dječjeg Eurosonga, pohvalio ga i prošlogodišnji pobjednik!

Hrvatski predstavnik na Dječjem Eurosongu, Marino Vrgoč, za gruzijsku televiziju otpjevao je dio prošlogodišnje pobjedničke pjesme, i to na – gruzijskom.
Marino Vrgoč posljednji tjedan nalazi se u Tbilisiju, gdje se priprema za veliko finale Dječjeg Eurosonga u subotu, 13. prosinca. S uspjehom je odradio dvije tehničke probe, a Pločanin je i izvan pozornice odlučio pokazati svoje pjevačke sposobnosti.
Za televiziju GPB Marino je otpjevao dio pjesme "To My Mom", s kojom je gruzijski pjevač Andria Putkaradze lani pobijedio na Dječjem Eurosongu. Da sve bude još impresivnije, Marino je sve to otpjevao na gruzijskom jeziku.
Za pjevanje dobio je pohvale i od Andrije, koji je svojoj zemlji donio četvrtu pobjedu na Dječjem Eurosongu, čime je ta kavkaska država postala prva država s četirima pobjedama na natjecanju.
Marino Vrgoč - 2 Foto: Josip Moler/Cropix
Marino Vrgoč - 3 Foto: Damir Krajac / CROPIX
Marino Vrgoč - 3 Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Marino će na Dječjem Eurosongu izvesti pjesmu "Snovi", a nastupat će pod rednim brojem tri.
I Hrvati će imati priliku glasati za Marina na Dječjem Eurosongu putem internetske stranice jesc.tv od petka, 12. prosinca, u 21:00 sat do subote u 16:59 kada počinje show, pa još 15-ak minuta tijekom finala, tijekom kojeg mu maksimalno mogu dati dva glasa.
