Naš Marino postao miljenik prije finala Dječjeg Eurosonga, pohvalio ga i prošlogodišnji pobjednik!

Hrvatski predstavnik na Dječjem Eurosongu, Marino Vrgoč, za gruzijsku televiziju otpjevao je dio prošlogodišnje pobjedničke pjesme, i to na – gruzijskom.

Marino Vrgoč posljednji tjedan nalazi se u Tbilisiju, gdje se priprema za veliko finale Dječjeg Eurosonga u subotu, 13. prosinca. S uspjehom je odradio dvije tehničke probe, a Pločanin je i izvan pozornice odlučio pokazati svoje pjevačke sposobnosti.

Za televiziju GPB Marino je otpjevao dio pjesme "To My Mom", s kojom je gruzijski pjevač Andria Putkaradze lani pobijedio na Dječjem Eurosongu. Da sve bude još impresivnije, Marino je sve to otpjevao na gruzijskom jeziku.

Galerija 6 6 6 6 6

Pogledaji ovo Celebrity Još jedan udarac Eurosongu: Finalisti prijete odustajanjem u znak prosvjeda!

Za pjevanje dobio je pohvale i od Andrije, koji je svojoj zemlji donio četvrtu pobjedu na Dječjem Eurosongu, čime je ta kavkaska država postala prva država s četirima pobjedama na natjecanju.

Marino Vrgoč - 2 Foto: Josip Moler/Cropix

Marino Vrgoč - 3 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Marino Vrgoč - 3 Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Marino će na Dječjem Eurosongu izvesti pjesmu "Snovi", a nastupat će pod rednim brojem tri.

I Hrvati će imati priliku glasati za Marina na Dječjem Eurosongu putem internetske stranice jesc.tv od petka, 12. prosinca, u 21:00 sat do subote u 16:59 kada počinje show, pa još 15-ak minuta tijekom finala, tijekom kojeg mu maksimalno mogu dati dva glasa.

Više o Marinu pročitajte OVDJE.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Najzgodnija sportska novinarka na svijetu i suprug objavili divnu novost: ''Nismo mogli poželjeti ljepši dar''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Mali detalj ukrao pozornost! Livakovićeva supruga raznježila fanove obiteljskim prizorima

Pogledaji ovo Celebrity Naša misica Laura privukla sve poglede na dodjeli nagrada, gdje je i sama primila posebno priznanje

Pogledaji ovo Celebrity Javila se pjevačica diskvalificirana s Dore, objasnila što se dogodilo