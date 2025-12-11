Još jedan udarac Eurosongu: Finalisti prijete odustajanjem u znak prosvjeda!

Jedanaest od šesnaest autora odabranih za portugalski izbor Festival da Canção potpisalo je zajedničku izjavu u kojoj su najavili bojkot u slučaju pobjede.

Drama zbog nastupa Izraela na Eurosongu 2026. nastavila se u srijedu povlačenjem još jedne zemlje. U pitanju je Island, čija se televizija RÚV pridružila irskoj RTÉ, nizozemskoj AVROTROS, slovenskoj RTVSLO i španjolskoj RTVÉ u bojkotiranju 70. izdanja natjecanja u Beču.

Da ovo nije kraj problema, pokazalo se u četvrtak predvečer zajedničkom izjavom autora odabranih za portugalski nacionalni izbor Festival da Canção, koji su najavili bojkot sudjelovanja na Eurosongu.

Portugalska televizija RTP je odmah nakon nakon Skupštine u Ženevi prošli četvrtak najavila kako će ostati na natjecanju, no 11 od 16 autora čije su pjesme odabrane za portugalsko natjecanje objavilo je zajedničko priopćenje u kojem najavljuju da će bojkotirati eurovizijsko sudjelovanje u slučaju pobjede.

Evaya, Cristina Branco, Djodje, Francisco Fontes, Gonçalo Gomes, Inês Sousa, Bateu Matou, Jacaréu, Marquise, Nunca Mates o Madarim i Rita Dias jedanaest su od šesnaest autora sljedećeg izdanja koji su potpisali zajedničko priopćenje, u kojem navode da su "s jednakom zapanjenošću" reagirali na rezultate Glavne skupštine, kao i na neizbacivanje Izraela iz događaja, te "žale" zbog stava RTP-a.

Napa Foto: Pedro Pina - RTP/PR

Salvador Sobral - 2 Foto: Afp

"Zajedno, u usklađenom stavu sadašnjih autora i budućih izvođača, odbijamo sudjelovati na Eurosongu 2026. ako budemo predstavnici pobjedničke pjesme Festivala da Canção u ožujku sljedeće godine", stoji u izjavi.

Potpisnici ističu da "zemlja i svijet žive trenutke u kojima nas šutnja čini suučesnicima tragedije", naglašavajući kako "ne pristaju na kršenje ljudskih prava" te da "se odupiru portugalskom kulturom".

Salvador Sobral - 3 Foto: Afp

Napa Foto: Afp

Još ranije na bojtoriranje Eurosonga pozvao je i jedini portugalski eurovizijski pobjednik Salvador Sobral, koji je na društvenim mrežama prozvao RTP zbog sudjelovanja na Eurosongu dok nastupa Izrael dok istodobno snima rasprodani humanitarni koncert za Gazu.

"Nikada izraz "udariti i po čavlu i po potkovici" nije imao toliko smisla kao sinoć. To je jedina portugalska televizija koja emitira koncert za Gazu, ali istovremeno opet ima strah učiniti ono što je ispravno. Ova politička kukavičluk koju imamo dosljedna je kukavičluku javnih institucija", bio je oštar Sobral koji sa 756 bodova drži eurovizijski rekord po broju osvojenih bodova. I grupa Napa, koja je ove godine predstavljala Portugal s pjesmom "Deslocado", koja je u međuvremenu postala veliki hit na TikToku, pozvala je RTP na povlačenje.

Salvador Sobral - 7 Foto: Afp

Nastup na Eurosongu bio je i tema rasprave na debati na predsjedničke izbore, kada su dvoje kandidata pozvali RTP da preispita svoj stav o nastupu na natjecanju. Međutim, portugalski javni servis se javio kratkim priopćenjem kako će i ove godine organizirati Festival da Canção te da će Portugal nastupati na narednom Eurosongu.

Kako je eskalirala cijela situacija, pročitajte OVDJE.

Zašto se Izrael natječe na Eurosongu, otkrijte OVDJE.

