Kako glasati za našeg malog Marina na Dječjem Eurosongu?

Marino Vrgoč nalazi se u Gruziji gdje odrađuje tehničke probe za Dječji Eurosong, a u nakani da osvoji naklonost publike mogu mu pomoći i Hrvati.

U subotu 13. prosinca u gruzijskom glavnom gradu Tbilisiju održat će se 23. izdanje Dječjeg Eurosonga, na kojem će poslije 11 godina nastupati i Hrvatska. Nas će u tamošnjoj Gimnastičkoj palači predstavljati Pločanin Marino Vrgoč s pjesmom "Snovi".

Ovaj učenik četvrtog razreda, koji je pobijedio na jednom dječjem showu, u nedjelju je odradio prvu tehničku probu kako bi se upoznao s pozornicom.

Za svoj najveći nastup dosad odjenuo je preslatko odijelo krem boje, a nastup će biti vrlo minimalistički. Na početku će pozornica biti osvijetljena kao noć prepuna zvijezda, a kasnije će, poput izlaska sunca, sve postati svijetlije i puno žarkih boja.

Organizatori Dječjeg Eurosonga odlučili su kako će Marino nastupati pod rednim brojem tri. Prije njega, na pozornicu će stupiti predstavnice Malte i Azerbajdžana, a poslije njega gledat će se nastupi predstavnika San Marina, Armenije, Ukrajine, Irske, Nizozemske, Poljske, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Italije, Portugala, Španjolske, Gruzije, Cipra, Francuske i Albanije.

Kako će se izabrati pobjednik Dječjeg Eurosonga? Prvo će se pročitati bodovi žirija iz 18 zemalja, nakon čega će pročitati glasovi publike s online glasovanja i to prema sustavu kakav je na Dori - postotak glasova množi se s ukupnim brojem bodova. To znači da ukoliko je ukupan broj bodova koji publika dijeli 1044, a Marino dobije 7% ukupnog broja glasova, to se pretvara u 73 boda od publike.

I Hrvati će imati priliku glasati za Marina na Dječjem Eurosongu putem internetske stranice jesc.tv od petka 12. prosinca u 21:00 sat do subote u 16:59, kada počinje show, pa još 15-ak minuta tijekom finala, tijekom kojeg mu se maksimalno može dati dva glasa.

Prijenos će se moći pratiti putem televizijskih kanala i službene stranice na YouTubeu. Poveznica za prijenos uživo već je zakazan za 17:00 sati OVDJE.

Marino nije jedini izvođač kojeg je hrvatska publika imala prilike upoznati. Tko je makedonska predstavnica Nela Mancheska, pročitajte OVDJE.

Svih hrvatskih predstavnika se prisjetite OVDJE.

