Supruga Olivera Dragojevića otkrila detalj o njegovim rođendanima: ''Rekao bi...''

Da je živ, legendarni Oliver Dragojević prošle bi nedjelje proslavio 78. rođendan. Tim povodom zapjevalo se u njegovu Splitu. Na druženje je stigla i Oliverova supruga Vesna, sin Davor sa suprugom Karmen, nećak Petar te brojni Oliverovi kolege i prijatelji. Djelić atmosfere donosi naš Gordan Vasilj za IN magazin.

Sedam je godina prošlo bez velikog Olivera Dragojevića, koji bi prošle nedjelje proslavio svoj 78. rođendan, i tom prigodom sigurno zapjevao.

''Mogao je on sve zapustiti, ali pjevanje svakako ne bi, to sam sigurna. To mu je bio najveći gušt u životu. Ja sad kad čujem kako on pjeva, u njegovom glasu čujem kako se smije. To je tako bilo i sigurno bi pjevao i da je živ, sigurno'', govori Vesna Dragojević.

U čast jednog od najvoljenijih pjevača na ovim prostorima, sinoć su se u organizaciji Hrvatske glazbene unije Split u gradu podno Marjana pjevali njegovi bezvremenski hitovi.

''Bilo bi mu drago, sigurno, u pozadini, kako bi to rekli, bi mu bilo drago jer ovdje su mu prijatelji koji su s njim igrali nogomet, koji su s njim dijelili sobe, putovanja i razne koncerte i na kraju krajeva to je njemu drago, ali on to ne bi pokazao jer je skroman čovjek.'', govori Petar Dragojević.

''Učio me prvim pjevačkim i glazbenim koracima. Imao sam sreću, tu je igrao biljar, onda bi me zvao kod sebe doma, tako da sam zapravo te prve ozbiljnije vokalne korake učio i skidao od njega. I uvijek kažem da nije bilo Olivera možda nikad ne bih propjevao'', govori glazbenik Tedi Spalato.

''Ja znam da ne bi Oliver htio, ali to mi hoćemo, mi hoćemo njega slaviti. Prema tome on se mora pomiriti s tim, on nas sad gleda od gore, neka se pomiri da ga hoćemo slaviti i da se hoćemo njega sjećati.'', smatra glazbenik Tomislav Mrduljaš.

Oliverova supruga Vesna, s kojom je bio u braku više od četiri desetljeća, otkrila je kako su izgledali njegovi rođendani.

''Malo smo mi slavili njegove rođendane. Nije ih volio slaviti, ne znam zašto, uglavnom bi slavio zbog unuka, oni bi puhali svijećice. Ali je puno humanitarnih koncerata radio baš za rođendan, evo, zadnji je bio u HNK Split za pse vodiče, za slijepe. Rekao bi 'neću ništa slavit nego ću pivat za neku humanitarnu organizaciju''.

''On je to volio više intimno sa svojim prijateljima, u Vela Luci ili negdje za kominom. On nikad to nije htio u lokalu ili da je neka organizacija njegovog rođendana, on nije smatrao da je to toliko bitno nego u društvu dva-tri prijatelja i da se oni zabave ili da idu na ribe ili nešto tako.'', prisjetio se Petar Dragojević.

A poklone, je li ih volio dobiti?

''A nije, ali ako mu ne bi dali naljutio bi se'', govori Vesna i smije se.

''I rekao bi 'nemojte mi više kupovati bičve'. Nismo znali što ćemo, ali kad je počeo ribolov, onda smo znali, onda nije bilo problema za kupit mu poklon''.

Osim ljubavi prema glazbi, Olivera i prijatelje sa scene spajao je prepoznatljivi dalmatinski humor.

''A čuj, mislim, pa, to je bilo tako. To je tako, ja sam sve učio od njega. Na bilo koje pitanje on je imao humoristični odgovor u tren. Ali uvijek na kraju svake zafrkancije, svakog koncerta uvijek je do ranih jutarnjih sati bila pjesma i to je jednostavno nešto bez čega Oliver nije mogao ići leći bar dvi-tri ure. I onda bi se prvi probudio i počeo sve buditi ili idemo na briškulu ili idemo pjevat.'', prisjeća se Tedi Spalato.

''On je bio stariji od mene, ali na neki način smo našli onu poveznicu kad se nađu dva čovjeka, da su na istoj valnoj dužini. Znači, slagali smo se super i u studiju i na moru. Koji put bih ja bio ljubomoran kad bi on uhvatio koji veći komad, a on na mene, ali to je normalno. Te ribarske svađe u Dalmaciji su poznate, uhvatimo ribu onda kažemo 'ovoliko oko', malo bi voljeli uvećati naš ulov.'', govori Tomislav Mrduljaš.

A Oliverov glas i glazba zauvijek ostaju svjetionik na našem moru.

