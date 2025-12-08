Thompson najavio novi koncert, sam je objavio vijest: ''Bilo je i vrijeme...''

Marko Perković Thompson najavio je novi koncert na turneji kojom je već rasprodao 7 dvorana diljem Hrvatske.

Marko Perković Thompson na društvenim mrežama objavio je vijest koja je oduševila njegove fanove.

Naime, svojoj turneji dodao je novi koncert i to 10. siječnja u Poreču.

''S oduševljenjem najavljujemo koncert Marka Perkovića Thompsona koji će se održati u Sportskoj dvorani Žatika u Poreču 10. siječnja 2026. Detaljne informacije bit će objavljene uskoro'', napisao je u objavi na Facebooku.

''Ovi na aparatima'', ''Bilo je i vrijeme'', ''Neka, tako treba'', ''Idemo Istrijani, na vama je red'', ''Kad kreće prodaja karata, jako se veselim'', ''Konačno!!!'' pišu mu sretni obožavatelji u komentarima.

Ovu vijest objavio je nakon što već tjednima medijske stupce puni prepirkama sa zagrebačkim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem koji mu ne dozvoljava još jedan koncert u Areni Zagreb.

A dok traju prepucavanja Thompson je nastavio s turnejom te nakon Osijeka sinoć održao i koncert u Varaždinu.

Kakva je bila atmosfera pogledajte OVDJE.

Thompsonova supruga također je uživala na njegovom koncertu u Varaždinu, s kim je bila pogledajte OVDJE.

