Thompson uputio posebnu poruku publici na početku koncerta u Varaždinu!

Marko Perković Thompson na prvom koncertu u Varaždinu uputio je posebne pozdrave Sedmoj gardijskoj brigadi Pume.

Marko Perković Thompson u sklopu svoje jesensko-zimske dvoranske turneje održao je prvi koncert u Areni Varaždin. To je njegov prvi koncert u rasprodanoj varaždinskoj dvorani u posljednjih osam godina, a publika je više sati pjevala sve njegove pjesme naglas.

Fanovi su se počeli okupljati dva sata prije početka nastupa, a mnogi od njih ponijeli su zastave i palili baklje ispred dvorana.

Galerija 25 25 25 25 25

Thompson u Osijeku Foto: Facebook

Marko Perković Thompson - 3 Foto: Screenshot

Marko Perković Thompson - 1 Foto: Luka Gerlanc / CROPIX

Pjevač je na početku koncerta uputio posebne pozdrave publici: "Čini mi se da će ovo biti prelijepa večer. Je li tako? Kako se vi osjećate? Mi dobro, zaista, prelijepo. Evo, posebno danas kad smo upalili drugu adventsku svijeću, Božić nam se približava, lijepo da se okupimo u ovom zajedništvu i da promičemo naše vrijednosti kroz naše pjesme, da budemo onako zajedno kao što smo uvijek to radili."

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 2 Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 3 Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 5 Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Pogledaji ovo Zanimljivosti Glumački velikan otkrio za čime najviše žali: "Povrijedio sam je..."

No tu nije stao.

"Pozdravljam vas sve. Čujem da je ovdje i Sedma, da su Pume ovdje, pozdravljam njih posebno večeras. Legende. Uživajmo večeras zajedno, pjevajmo i napravimo onakvu atmosferu kao što smo i zadnji put", dodao je Thompson prisjetivši se koncerta iz studenog 2017. godine. Video uvodnog govora pogledajte OVDJE.

Thompson je započeo turneju 21. studenog, u Varaždinu će održati još jedan koncert u ponedjeljak, nakon čega slijede dva koncerta u Zadru i jedan u Zagrebu.

Kako je izgledala atmosfera kad je zapjevao "Bojnu Čavoglave", pogledajte OVDJE.

Zbog toga što nije odobrio drugi koncert u Areni Zagreb, Thompsonov menadžer uputio je oštre riječi zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću, o čemu više čitajte na Dnevnik.hr-u (OVDJE).

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity Iznenađenje zbog kojeg je Igor Mešin zasuzio: ''Sad mi je srce na mjestu''

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Seksi televizijsko izdanje Maje Šuput: Zvjezdani outfit za prvo polufinale Supertalenta!

Pogledaji ovo Celebrity Jedno od najvećih otkrića ove sezone Supertalenta - skromni skladištar Mario!

Pogledaji ovo Celebrity Što se ovdje dogodilo?! Maja je pojurila za njim na binu, a onda je uslijedio show!