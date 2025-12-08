Pogledajte uzavrelu atmosferu u Varaždinu kad je počela ''Bojna Čavoglave'' na Thompsonovu koncertu!

Marko Perković Thompson održao je prvi od dvaju koncerata u Varaždinu, na kojem se ponovno čuo kontroverzni poklič.

Marko Perković Thompson u sklopu svoje jesensko-zimske dvoranske turneje održao je prvi koncert u Areni Varaždin.

Publika u rasprodanoj dvorani više je sati pjevala njegove pjesme naglas, a pjevač je na svojim društvenim mrežama objavio nekoliko isječaka.

Između ostalih, podijelio je atmosferu nastalu tijekom izvedbe pjesme "Bojna Čavoglave", koju je poveo uz "Za dom", na što je publika odgovorila "spremni". To sve dogodilo se samo nekoliko tjedana nakon što je zagrebačka Gradska skupština Zaključkom zabranila korištenje tog pokliča na svim javnim površinama i događajima pod gradskom nadležnošću, među ostalim i Arenom Zagreb.

Pjevač iz Čavoglava održat će koncert u najvećoj hrvatskoj dvorani 27. prosinca, a unatoč prozivanju putem medija, nije dobio još jedan termin.

Thompsonov menadžer zbog toga je uputio oštre riječi zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću, o čemu više čitajte na Dnevnik.hr-u (OVDJE).

Kako je na to reagirao Tomašević, otkrijte OVDJE.

