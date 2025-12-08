Thompsonova supruga pokazala s kim je uživala na njegovom koncertu u Varaždinu!

Sandra Perković zajedno sa svojim prijateljicama je podržala svog supruga Marka Perkovića Thompsona na koncertu u Varaždinu.

Marko Perković Thompson u sklopu svoje jesensko-zimske dvoranske turneje održao je prvi koncert u Areni Varaždin. To je njegov prvi koncert u rasprodanoj varaždinskoj dvorani od studenog 2017., a fanovi su se počeli okupljati ispred ulaza dva sata prije nego što je nastup počeo.

Veliku podršku pružila mu je supruga Sandra, koja je s prijateljicama bila u publici.

Galerija 27 27 27 27 27

Sandra Perković na Facebooku Foto: Facebook

Sandra Perković Foto: Instagram

Marko Perković Thompson i Sandra Perković Foto: Marko Lukunić/Pixsell

Marko Perković Thompson i Sandra Perković Foto: Marko Lukunić/Pixsell

Pogledaji ovo Zanimljivosti Jednom odlazi najviše! Poznata je cifra koju će izvođači dobiti za doček Nove u Zagrebu

Fotografiju Sandre objavila je jedna od njezinih prijateljica s kojima je bila u VIP zoni, a njihovo društvo imalo je zasebni stol na kojem su imale rashlađeno piće i kokice. Za ovu prigodu, Sandra je odjenula crnu majicu kratkih rukava, uz decentno našminkano lice.

Fotografiju društva možete pogledati OVDJE.

Sandra Perković Foto: Facebook

Sandra Perković Foto: Niksa Stipanicev/Cropix

Marko Perković Thompson, Sandra Perković i Ante Gotovina Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell

Sandra Perković - 2 Foto: Facebook

Koncert u nedjelju je treći u sklopu Thompsonove dvoranske turneje, koja je započela prije dva tjedna, a još su ostali jedan koncert u Areni Varaždin, dva nastupa u Zadru i jedan u Areni Zagreb.

Nedavno se pohvalila uspjehom njihove kćeri Dive Marije, o čemu više pročitajte OVDJE.

Tijekom studenog se prisjetila i žrtava Vukovara i Škabrnje, o čemu više pročitajte OVDJE.

Na koncertu je bio i Zlatko Dalić o čemu više pročitajte OVDJE.

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Velika promjena u životu TikTok senzacije koja je posjetila Hrvatsku: ''Teško je bilo nositi se s tim''

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Sve je uskladila: Zvijezdu Kumova bilo je nemoguće ne primijetiti na zagrebačkoj špici

Pogledaji ovo Celebrity Seve opet na sudu: Evo što je pjevačica rekla nakon ročišta

Pogledaji ovo Celebrity Polufinalno izdanje Martine Tomčić nije prošlo nezamijećeno, detalji ukrali svu pažnju