Thompsonova supruga pokazala s kim je uživala na njegovom koncertu u Varaždinu!

Sandra Perković zajedno sa svojim prijateljicama je podržala svog supruga Marka Perkovića Thompsona na koncertu u Varaždinu.
Marko Perković Thompson u sklopu svoje jesensko-zimske dvoranske turneje održao je prvi koncert u Areni Varaždin. To je njegov prvi koncert u rasprodanoj varaždinskoj dvorani od studenog 2017., a fanovi su se počeli okupljati ispred ulaza dva sata prije nego što je nastup počeo.
Veliku podršku pružila mu je supruga Sandra, koja je s prijateljicama bila u publici.
Sandra Perković na Facebooku Foto: Facebook
Sandra Perković Foto: Instagram
Marko Perković Thompson i Sandra Perković Foto: Marko Lukunić/Pixsell
Marko Perković Thompson i Sandra Perković Foto: Marko Lukunić/Pixsell
Fotografiju Sandre objavila je jedna od njezinih prijateljica s kojima je bila u VIP zoni, a njihovo društvo imalo je zasebni stol na kojem su imale rashlađeno piće i kokice. Za ovu prigodu, Sandra je odjenula crnu majicu kratkih rukava, uz decentno našminkano lice.
Sandra Perković Foto: Facebook
Sandra Perković Foto: Niksa Stipanicev/Cropix
Marko Perković Thompson, Sandra Perković i Ante Gotovina Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell
Sandra Perković - 2 Foto: Facebook
Koncert u nedjelju je treći u sklopu Thompsonove dvoranske turneje, koja je započela prije dva tjedna, a još su ostali jedan koncert u Areni Varaždin, dva nastupa u Zadru i jedan u Areni Zagreb.
