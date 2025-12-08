Jednom odlazi najviše! Poznata je cifra koju će izvođači dobiti za doček Nove u Zagrebu

Dubioza kolektiv bit će glavna zvijezda dočeka Nove godine na središnjem zagrebačkom trgu, a za njihov honorar izdvojit će se pomazašna svota.

Grad Zagreb i ove je godine pripremio bogat program za doček Nove 2026., uz velike zvijezde i popularne zagrebačke bendove, koji će u novu godinu uvesti sve koji na Staru godinu dođu na Trg bana Jelačića.

Ove godine Zagrepčane će u 2026. uvesti LUZERi, IDEM, Elemental i Dubioza kolektiv, a za njihove honorare će biti izdvojeno oko 150 tisuća eura.

Prema pisanju Jutarneg lista, troškove glazbenog programa u potpunosti snosi Turistička zajednica Grada Zagreba, no golemi nesrazmjer je teško ignorirati.

Glavne zvijezde večeri, članove sastava Dubioza kolektiv, bit će plaćene 118 tisuća eura neto, što je gotovo 80% budžeta za honorare. Slijedi Elemental, koji će dobiti 17 tisuća eura, dok će IDEM i LUZERi dobiti neto honorar od 8 tisuća i 7 tisuća eura.

Iz proračuna Grada Zagreba izdvojit će se oko 135 tisuća eura za tehničku produkciju, pozornicu, sigurnosne i logističke usluge, što znači kako će konačni trošak premašiti 250 tisuća eura. Ovo će ujedno biti najskuplji doček u posljednjem razdoblju i najskuplji u mandatu aktualne gradske uprave.

Osim glavnog dočeka, Grad Zagreb će organizirati i Dječji doček Nove godine na Trgu Petra Preradovića s početkom u 11:30, na kojem će nastupiti Bojan Jambrošić.

