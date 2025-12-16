Tko se sve rodio na Božić? Iznenađujuća lista slavnih koje dijele ovaj poseban datum

Na 25. prosinca rođene su i neke poznate i slavne osobe koje su obilježile svijet pop-kulture, politike i umjetnosti.

Božić je jedan od najvažnijih kršćanskih blagdana koji pod jednim krovom okuplja cijele obitelji.

Dok većina svijeta 25. prosinca slavi Božić, nekima od najvećih imena iz svijeta filma, glazbe i politike taj je datum i rođendan. Rođeni na jedan od najsimboličnijih dana u godini, ovi poznati pojedinci obilježili su povijest pop-kulture, politike i umjetnosti na vrlo različite načine.

Jedan od najvećih glumaca zlatnog doba Hollywooda, Humphrey Bogart (1899. - 1957.) ostao je zapamćen po kultnim ulogama u filmovima poput "Casablanca", "The Maltese Falcon" i "The Big Sleep". Njegov hladni šarm i prepoznatljiv stil učinili su ga besmrtnom filmskom ikonom, a činjenica da je rođen na Božić samo dodatno pojačava njegovu legendu.

Humphrey Bogart Foto: Profimedia

Humphrey Bogart Foto: Profimedia

Donedavni kanadski premijer i jedna od najprepoznatljivijih političkih figura današnjice Justin Trudeau (1971.) rođen je upravo 25. prosinca. Sin bivšeg premijera Pierra Trudeaua, odrastao je pod povećalom javnosti, a danas je poznat po liberalnoj politici, globalnoj vidljivosti i snažnoj medijskoj prisutnosti koja ga često smješta na granicu politike i pop-kulture. Zanimljivo, Trudeau ima dvije godine mlađeg brata Alexandrea, koji je također rođen 25. prosinca, a zahvaljujući majci Margaret, Kanada je ukinula zabranu očevima da prisustvuju porođaju.

Justin Trudeau Foto: Afp

Emmanuel Macron, Brigitte Macron, Justin Trudeau (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

Točno istog datuma kao i Trudeau, 25. prosinca 1971., samo u Ujedinjenom Kraljevstvu, rođena je Dido. Ova britanska pjevačica anđeoskog glasa svjetsku je slavu stekla albumima "No Angel" i "Life for Rent". Njezine emotivne balade obilježile su početak 2000-ih, a pjesme poput "Thank You", "Here With Me" i "White Flag" i danas su bezvremenski hitovi. U vrhuncu slave odlučila se povući iz glazbene industrije nakon što je njezin otac William preminuo od posljedica lupusa.

Dido Foto: Afp

Dido Foto: Afp

Legendarna škotska glazbenica i bivša članica grupe Eurythmics Annie Lennox rođena je 25. prosinca 1974. godine. Poznata po snažnom vokalu, androginom imidžu i hitovima poput "Sweet Dreams (Are Made of This)", Annie Lenox će iduće godine obilježiti 50 godina aktivne glazbene karijere za koju je 2010. nagrađena Ordenom Britanskog Carstva. Osim glazbene karijere, istaknula se i kao humanitarka i aktivistica.

Annie Lennox Foto: Profimedia

Jedan od najpoznatijih DJ-eva i producenata elektroničke glazbe na svijetu također je rođen na Božić. Armin van Buuren (1976.) višestruki je dobitnik titule najboljeg DJ-a svijeta, autor globalnih trance hitova i voditelj kultne radijske emisije "A State of Trance", koju sluša oko 40 milijuna ljudi na 100-tinjak stanica iz 84 zemalja diljem svijeta. Njegova karijera dokaz je da se i na "tihi blagdan" mogu roditi globalne glazbene zvijezde.

Armin van Buuren Foto: Profimedia

Armin van Buuren Foto: Profimedia

Jedna od kraljica horor žanra Sissy Spacek također je rođena 25. prosinca, ali 1949. godine. Američka glumica i oskarovka, najpoznatija po ulogama u filmovima "Carrie" i "Coal Miner’s Daughter", jedna je od najcjenjenijih glumica svoje generacije, a njezine interpretacije često su opisivane kao tihe, duboke i emocionalno snažne.

Sissy Spacek Foto: Profimedia

Sissy Spacek Foto: Profimedia

Danska manekenka Helena Christensen jedna je od originalnih supermodela devedesetih godina, krasivši naslovnice svih relevantnih modnih časopisa i hodajući za najslavnije dizajnere svih vremena, bok uz bok Cindy Crawford, Claudiji Schiffer, Shalom Harlow, Naomi Campbell, Lindi Evangelisti i mnogih drugih. Rođena na Božić 1968., kasnije se uspješno posvetila fotografiji i umjetnosti, a i danas je često showbusiness mediji ističu kao primjer mladolikosti koja prkosi godinama.

Helena Christensen Foto: Afp

Helena Christensen Foto: Afp

I za kraj navest ćemo jednog hrvatskog predstavnika rođenog na Božić. Riječ je, naravno, o Borisu Novkoviću, koji se rodio 25. prosinca 1967. u Sarajevu. Sin hitmejkera Đorđe Novkovića, Boris iza sebe ima desetljeća hitova, brojne albume i sudjelovanje na Eurosongu. Njegove pjesme obilježile su generacije, a božićni datum rođenja često se spominje kao zanimljiva simbolika u njegovoj karijeri.

Boris Novković Foto: Biljana Gaurina / CROPIX

Boris Novković Foto: Boris Novković/Instagram

Iako su mnogi od njih isticali kako im je rođendan često bio "u sjeni blagdana", činjenica da su rođeni na Božić dodatno ih povezuje simbolikom – novi početci, svjetlo i posebna energija. Jedno je sigurno: 25. prosinca nije donio samo blagdan, već i neka od najvećih imena moderne, ali i svjetske povijesti.

