Zagonetni kraj Zlatokose: Tragična sudbina manekenke koja je osvojila svijet pa nestala

Ruslana Korshunova bila je u uzletu svoje karijere kada je njezin život naglo prekinut u 21. godini.

Kazahstanska manekenka Ruslana Korshunova, koju su modne kuće i mediji prozvali ruskom Zlatokosom zbog njezine nevjerojatno duge, svilenkaste kose, bila je jedno od najzanimljivijih i najenigmatičnijih lica modne industrije 2000-ih.

Njezin uspon bio je brz, impresivan i gotovo bajkovit, baš kao i njezin izgled. No život ove mlade zvijezde završio je tragično i pod okolnostima koje do danas izazivaju brojna pitanja.

Rođena 1987. u kazahstanskom Almatyju, Ruslana je odrasla daleko od modnih pista i velikih metropola. Njezin otac preminuo je kada je imala samo pet godina i ostavio njezinu majku samu s dvoje djece.

Sudbina ju je pronašla sasvim slučajno u dobi od samo 15 godina nakon što je jedna lokalna novinarka objavila članak o njoj u modnom časopisu. Fotografija je dospjela do moskovske agencije Models 1, koja je odmah prepoznala njezin potencijal i pozvala je na potpisivanje ugovora.

Tako je započeo meteorski uspon djevojke koja je u kratkom vremenu postala jedno od najprepoznatljivijih lica istočnoeuropske modne scene, a znanje ruskog, engleskog, kazaškog i njemačkog jezika pomoglo joj je dobiti poslove.

Nakon uspjeha u Rusiji i Europi Ruslana se seli u New York, gdje počinje raditi za najveće modne igrače: Dior, Marc Jacobs, Vera Wang, Nina Ricci, a pojavljivala se i na naslovnicama "Voguea", "Elle", "Harpera’s Bazaara". Svojom eteričnom ljepotom i neobičnom kombinacijom nježnosti i misterioznosti Ruslana je u modnoj industriji postala traženo lice u samo nekoliko mjeseci.

No njezin život je došao kraju 28. lipnja 2008. kada nije imala ni 21 godinu, padom s devetog kata zgrade u kojoj je živjela na Manhattanu. Policija je službeno proglasila njezinu smrt samoubojstvom. No od prvog trenutka prijatelji i kolege nisu vjerovali u tu verziju.

Ruslana Korshunova - 2 Foto: YouTube Screenshot

Kako su poručivali njezini bližnji, nije pokazivala znakove depresije, radovala se novim angažmanima i kupovala avionske karte za povratak kući, a na licu nije imala ozljede karakteristične za pad s visine, što je poteknulo sumnje od toga da je umrla nesretnim slučajem do teorija o namještanju samoubojstva.

Najintrigantniji element njezine priče povezan je s organizacijom Rose of the World, psihološko-motivacijskim programom koji su mnogi opisivali kao kultni, manipulativan i emocionalno agresivan. Netom prije smrti Ruslana je pohađala njihove seminare, za koje su bivši članovi programa tvrdili da se tamo potiče emocionalno slamanje, prekid veza, gubitak identiteta, snažna sugestija i mentalni pritisak.

Majka Ruslane Korshunove Foto: Profimedia

Dodatna teorija veže se za ozloglašenog trgovca ljudima Jeffreyja Epsteina. U vrijeme kada se Ruslana preselila u New York mnoge istočnoeuropske manekenke iz tog razdoblja bile su u opticaju krugova povezanih s Epsteinom, a ime njezine agencije često se spominjalo u širemu kontekstu manekenskog regrutiranja mladih djevojaka. Ništa od ovoga nikada nije službeno potvrđeno, ali spominjanje manekenskog miljea tog vremena uvijek otvara ista pitanja.

Njujorška policija brzo je zaključila slučaj, no mnogi smatraju kako istraga nikad nije bila dovoljno duboka ni transparentna te nikad nije provedena neovisna istraga koja bi dodatno istražila okolnosti.

Ruslana Korshunova ostala je upamćena kao jedno od najljepših lica svoje generacije, manekenka čiji je uspon bio blistav, ali kratak te simbol misterija koji i danas potiče brojne rasprave.

Njezina smrt i dalje ostaje jedna od najzagonetnijih priča modne industrije. Ovo je priča o tinejdžerici iz Kazahstana koja je osvojila svijet, ali se našla u vrtlogu pritisaka, manipulacija i industrijskih sjena iz kojih nije uspjela izaći.

