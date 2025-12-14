Pogledajte kako danas izgleda ovaj plavooki dječak iz božićnog klasika!

Peter Billingsley jedno je od onih lica koje možda ne prepoznajemo odmah po imenu, ali njegova uloga u božićnom klasiku ''A Christmas Story'' obilježila je djetinjstvo generacija gledatelja i ostavila trajan trag u popularnoj kulturi.

Peter Billingsley (rođen 16. travnja 1971. u New Yorku) američki je glumac i filmski autor, najpoznatiji po ulozi plavookog dječaka Ralphieja Parkera u ''A Christmas Story'' (1983).

Glumiti je počeo iznimno rano — još kao dijete snimao je reklame i TV nastupe, a početkom 80-ih skupljao je uloge u filmovima i serijama. U tom razdoblju postaje prepoznatljiv i po reklamama za Hershey’s sirup (lik ''Messy Marvin'').

Peter Billingsley u filmu ''A Christmas Story'' - 1 Foto: Profimedia

Peter Billingsley u filmu ''A Christmas Story'' - 4 Foto: Profimedia

Velika prekretnica dogodila se nakon izlaska božićnog klasika ''A Christmas Story''.

U filmu Boba Clarka Billingsley igra Ralphieja Parkera, dječaka koji očajnički želi Red Ryder BB pušku za Božić, dok mu odrasli uporno ponavljaju: ''shoot your eye out''. Film je nastao prema pričama i knjizi Jean Shepherda, a s vremenom je prerastao u božićni kultni klasik.

''Na početku film nije ostvario veliki uspjeh, a onda je malo po malo stekao kultni status. Sjećam se da je film bio na kazetama i da sam čuo da brojni razmjenjuju svoje kazete kako bi pogledali ''Božićnu priču''. Film mi se uvijek sviđao, ali sam ga počeo još više cijeniti kroz godine'', rekao je 54-godišnji glumac prošle godine u jednom intervjuu.

Peter Billingsley u filmu ''A Christmas Story'' - 2 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte što su navijači Liverpoola napravili za udovicu poginulog nogometaša

''Ja sam imao sreću što sam imao super mentore na filmu. Uvijek sam bio znatiželjan i pokušavao sam biti što više na setu, a oni su me učili o kamerama, gdje gledati, kako se ponašati. Uvijek sam htio znati više'', dodao je.

Zanimljivo je da je popularnost filma rasla polako – tek kroz godine, ponavljanjima i televizijskim emitiranjem, do toga da se u SAD-u tradicionalno vrti u velikom božićnom maratonu.

Peter Billingsley u filmu ''A Christmas Story'' - 3 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Nezamisliva bol jedne majke: Influencerici na Božić preminulo drugo dijete

''Mislim da su se ljudi jako povezali s filmom jer je u njemu nešto bezvremensko. Uzmimo u obzir kada je originalna priča nastala, a puno ljudi je često govorila: ''To je moja obitelj, tako moja obitelj izgleda''. Puno je uspona i padova u filmu, a zapravo sve dođe na svoje zbog čarobnog Božića. Mislim da je to poznato svima nama, naše obitelji nisu savršene, svi prolazimo kroz puno toga, pogotovo tijekom blagdana. Bude tu i svađa, ali nekako sve bude dobro za Božić'', objasnio je glumac.

Gdje je danas?

Od ''Božićne priče'', Billingsley je glumio u još nekoliko filmova poput ''Nevolje u raju'' i ''Vilenjak'', a onda se posvetio režiranju. Često je surađivao s Vinceom Vaughnom i Jonom Favreauom. Producirao je film "Four Christmases and The Break-Up" s Vinceom u glavnoj ulozi, kao i Favreauovog "Iron Mana" te "Zathuru", također u njegov režiji. 2000. godine okušao se i sam kao redatelj i to s filmom "Couples Retreat" s Favreauom i Vaughnom u glavnoj ulozi i koscenaristima, a ponovno je surađivao s Vaughnom u filmu "Term Life" 2016. godine.

Peter Billingsley - 1 Foto: Afp

Peter Billingsley - 2 Foto: Afp

Peter je zaradio i dvije nominacije za Emmyja, jednu 1995. godine za glumu u drugom specijalu "CBS after-school", a jednu 2005. godine kao producent jedne Favreauove dokumentarne serije.

Prije nekoliko je godina producirao Netflixovu animiranu seriju "F Is for Family", kao i broadwaysku produkciju mjuzikla "Christmas Story".

Peter Billingsley - 3 Foto: Afp

Peter Billingsley - 4 Foto: Afp

Pogledaji ovo Celebrity ''Sretnija bih bila da sam rodila psa'': Francuska ikona nikad nije prihvatila jedinog sina

O njegovom privatnom životu zna se vrlo malo, ali je poznato da je Peter prije nekoliko godina zaprosio kolegicu Elizabeth Buffy Bains. Kasnije su se vjenčali, a zajedno imaju i dvoje djece, piše People.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Svi su gledali u njega, a on samo nju: Markantni Šime dopratio Maju Šuput na koncert

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Četiri braka, bezbroj afera: O svojim nevjerama javno je govorila, a sreću je pronašla s 57 godina