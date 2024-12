Plavooki slatkiš sve je osvojio u kultnom filmu, evo kako izgleda i čime se bavi 41 godinu nakon filma

Peter Billingsley nedavno se prisjetio svoje kultne uloge u filmu ''Božićna priča''. Otkrio je da je imao odlične mentore te da mu se film oduvijek sviđao.

Petera Billingsleyja gledatelji ispred malih ekrana znaju po kultnoj ulozi Ralphieja u filmu ''Božićna priča''. Imao je tada samo 12 godina, a plavookog slatkiša svi su zapamtili na prvu.

Film je svijetlo dana ugledao 1983. godine. Glumac koji danas ima 53 godine, nedavno se osvrnuo na popularnost koju je stekao kada je bio dječak te otkrio kako sada gleda na film po kojem ga svi pamte.

''Na početku film nije ostvario veliki uspjeh, a onda je malo po malo stekao kultni status. Sjećam se da je film bio na kazetama i da sam čuo da brojni razmjenjuju svoje kazete kako bi pogledali ''Božićnu priču''. Film mi se uvijek sviđao, ali sam ga počeo još više cijeniti kroz godine'', rekao je.

''Ja sam imao sreću što sam imao super mentore na filmu. Uvijek sam bio znatiželjan i pokušavao sam biti što više na setu, a oni su me učili o kamerama, gdje gledati, kako se ponašati. Uvijek sam htio znati više'', dodao je.

Originalna ''Božićna priča'' bila je epizodno djelo smješteno u kasne 1930-te do ranih 1940-ih koje prati devetogodišnjeg Ralphieja dok upravlja školskim i obiteljskim odnosima u izmišljenom gradu u Indiani dok sanja o tome da za Božić dobije pušku Red Ryder.

''Mislim da su se ljudi jako povezali s filmom jer je u njemu nešto bezvremensko. Uzmimo u obzir kada je originalna priča nastala, a puno ljudi je često govorila: ''To je moja obitelj, tako moja obitelj izgleda''. Puno je uspona i padova u filmu, a zapravo sve dođe na svoje zbog čarobnog Božića. Mislim da je to poznato svima nama, naše obitelji nisu savršene, svi prolazimo kroz puno toga, pogotovo tijekom blagdana. Bude tu i svađa, ali nekako sve bude dobro za Božić'', objasnio je glumac.

Od ''Božićne priče'', Billingsley je glumio u još nekoliko filmova poput ''Nevolje u raju'' i ''Vilenjak'', a onda se posvetio režiranju. Često je surađivao s Vinceom Vaughnom i Jonom Favreauom. Producirao je film "Four Christmases and The Break-Up" s Vinceom u glavnoj ulozi, kao i Favreauovog "Iron Mana" te "Zathuru", također u njegov režiji. 2000. godine okušao se i sam kao redatelj i to s filmom "Couples Retreat" s Favreauom i Vaughnom u glavnoj ulozi i koscenaristima, a ponovno je surađivao s Vaughnom u filmu "Term Life" 2016. godine.

Peter je zaradio i dvije nominacije za Emmyja, jednu 1995. godine za glumu u drugom specijalu "CBS after-school", a jednu 2005. godine kao producent jedne Favreauove dokumentarne serije.

Prije nekoliko je godina producirao Netflixovu animiranu seriju "F Is for Family", kao i broadwaysku produkciju mjuzikla "Christmas Story".

O njegovom privatnom životu zna se vrlo malo, ali je poznato da je Peter prije nekoliko godina zaprosio kolegicu Elizabeth Buffy Bains. Kasnije su se vjenčali, a zajedno imaju i dvoje djece, piše People.

