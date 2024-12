Zaručila se naša poznata glumica, partnera upoznala preko aplikacije: ''Maco, ne znaš u što si se uvalio!''

Glumica Marija Kolb otkrila je da se zaručila sa svojim partnerom Ivanom Mladenovićem.

Sretne vijesti stižu iz života naše glumice Marije Kolb.

Na društvenim mrežama otkril je da ju je njen partner Ivan Mladenović zaprosio.

''Službeno je. I blagoslov. (Maco, ne znaš u što si se uvalio), napisala je pored njihove fotografije.

Par je ovih dana na skijanju, a čini se da je baš ovo posebno putovanje Ivan odlučio iskoristiti za najvažnije pitanje.

Inače, Marija i Ivan upoznali su se preko Tindera, aplikacije za upoznavanje slobodnih.

''Ja sam imala sreću da sam na Tinderu upoznala divnog dečka koji me nakon skoro dvije godine prijateljstva i 'osvojio'. On je malo jače građe, al to mi uopće ne smeta. Dapače, sviđa mi se što je za glavu viši i skoro duplo teži. Ima razumijevanja za specifičnosti posla kojim se bavim, podržava me i nema ljubomorne ispade. A upravo razumijevanje i podrška ključni su za svaku stabilnu vezu, bila ona s Tindera ili ne'', kazala je glumica jednom prilikom za Jutarnji list.

Podsjetimo, Mariju smo ove godine gledali u showu ''Tvoje lice zvuči poznato''.

