Naša talentirana glumica tek je sad pokazala tko ju je vjerno bodrio tijekom cijele sezone hit-showa!

Marija Kolb se u finalu showa "Tvoje lice zvuči poznato" transformirala u Ilana Kabilja, a i ovaj put iz publike ju je bodrio njezin otac.

Glumica Marija Kolb finalistica je 8. sezone showa "Tvoje lice zvuči poznato", a u finalu se transformirala u Ilana Kabilja.

"Moj tata je inače kritična osoba, njegovi komentari su uvijek 'ovo je dobro, ali'. Sada sam mu rekla nema 'ali' i u ovom showu sam dobila njegovu bezuvjetnu podršku. Tata je bio u svim epizodama i on je moja najvjernija publika", otkrila je Marija prije nastupa.

"Nikad mi ta pjesma nije dojadila. Želim da se svi rasplešemo i da odjekne lijepa poruka te pjesme", poručila je prije izlaska na pozornicu.

Marija je izvela Ilanov hit "Kad nema ljubavi", kojim je rasplesala i raspjevala publiku i žiri, a na kraju su joj se svi ustali i zapljeskali.

Voditelji Igor i Filip rekli su joj da su i u backstegeu svi plesali tijekom njezinog nastupa.

Kamere su zatim u publici snimili i Marijinog ponosnog oca, kojemu je publika još jednom zapljeskala.

"Lijepo je vidjeti tu vrstu podrške, hvala bogu da imaš tu privilegiju da imaš oca i da je ta ljubav iskrena. To je jako bitno za ovu emisiju", komentirao je Enis Bešlagić pa se osvrnuo i na Mariju: "Ti si iz emisije u emisiju pokazivala svoj raskošni talent, nadam se da će znati to prepoznati i cijeniti mnogi producenti, jer ti si glumica koja se borila s ovim pjevačima i rasla si iz jedne transformacije u drugu. Svaka ti čast i kapa do poda."

"Divno te bilo gledat od samog početka, imam osjećaj da si poradila na svom samopouzdanju i da si danas jedna druga Marija. Meni je super kad netko nešto u životu radi s ljubavi i kad se unese u to 100 posto i kad je iskren prema ljudima, publika to prepozna. To je slučaj kod tebe, jer si zaista takva i to je ono što ja volim kod tebe. Osvrnut ću se malo i na ovaj nastup, mene si vratila u neke moje početke, ja sam '95 prvi put zakoračila na scenu i zaista Ilan Kabiljo je tada bio obilježio taj jedan period. Nije bilo tebe, bilo je zaista dojmljivo i zasluženo si ovdje gdje jesi", rekla joj je Minea.

"Jako je lijepo bilo vidjet na kakve si detalje kod imitacija cijelu ovu sezonu obraćala pozornost. Imaš predivan glas i kad imitiraš i kad ne imitiraš. I glazba za tebe može biti jedan put. Hvala ti na svemu", pohvalio ju je i Goran Navojec.

"Bilo me jako strah kad sam vidio da si se za finale odlučila za mušku transformaciju i želim ti čestitati na odabiru jer si večeras apsolutno bila Ilan Kabiljo", zaključio je Mario Roth.

Enis je primijetio i da Marija kao Ilan sliči i na Rotha.

Marija Kolb je kroz cijelu sezonu dokazala da osim glumačkog posjeduje i izrazit talent za pjevanje. Jedna od njezinih najzapaženijih transformacija bila je Baby Lasagna, s kojom je pobijedila u 10. epizodi, a tijekom sezone osvojila je srca žirija i gledatelja u ulogama Maje Šuput, Cher, Dua Lipe, LMFAO-a, Marija Rotha i brojnih drugih.

