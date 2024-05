Evo zašto je Enis morao zagrliti ToMinu suprugu u finalnoj epizodi našeg showa: ''Dođi 'vamo!''

Tomislav Marić ToMa u posljednjoj emisiji ''Tvoje lice zvuči poznato'' izveo bezvremenski hit ''Take On Me'' grupe a-ha, a zbog Mineinog zagrljaja nakon nastupa Enis je našem pjevaču vratio istom mjerom.

Tomislav Marić ToMa u posljednjoj emisiji ''Tvoje lice zvuči poznato'' izveo bezvremenski hit ''Take On Me'' grupe a-ha, a posvetio ga je Minei.

U prvoj epizodi showa kad je utjelovio Tomu Zdravkovića Minea ga je zagrlila, a sada je ovu sezonu htjela završiti istim postupkom.

Njegov finalni nastup gledala je i supruga Marina, a nakon Mineinog zagrljaja Enis Bešlagić našalio se kako ovo nije u redu pa otišao zagrliti suprugu u publici.

''Gdje ti je supruga? Dođi 'vamo'', rekao je Enis te ju zagrlio.

''Od prve emisije, ona je njemu ostala dosljedna, vjerna, a vidi njega, postao popularan i odmah...'' krenuo je govoriti pa sve nasmijao.

''ToMa, ovo je bio zagrljaj, kako smo počeli tako ćemo i završiti. Ti si jedini i neponovljivi i ja vjerujem da ćemo mi dugo tebe još gledat i slušat i navijat za tebe jer si zaista poseban. Imaš vrhunski vokal, kad se kaže ono nešto, ti imaš ono nešto i ja ću tebe zaista slušati u budućnosti i biti tvoj fan'', dodala je još Minea.

Inače, Tomislav i Marina zajedno su od njegove 18. godine, a 2021. stali su i pred oltar. Prvi put kod matičara u srpnju, a potom i u crkvi krajem kolovoza.

Marina je glumila i u njegovom spotu za pjesmu ''Vrijeme je'' prije tri godine.

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Poslušajte hit-duet koji nas je vratio u neka druga vremena: ''Bio si u društvu pjevača, to te nije pokolebalo!''

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Poslušajte hit-duet koji nas je vratio u neka druga vremena: ''Bio si u društvu pjevača, to te nije pokolebalo!'' 1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Pa je li ovo stvarno istina? Pogledajte kako je Alen zakucao s Hankom Paldum: ''Ovo nije bila imitacija!''