Minea se od hit-showa oprašta ljepša nego ikad dosad, ova haljina zaslužila je mjesto u spektakularnom finalu!

Renata Končić Minea sačuvala je najljepšu haljinu za finale showa "Tvoje lice zvuči poznato".

Pjevačica i voditeljica Renata Končić Minea tijekom cijele osme sezone showa "Tvoje lice zvuči poznato" uveseljavale je gledatelje svojim komentarima kao članica žirija, ali još više i svojim izdanjima.

A za samu završnicu showa odabrala je možda i najljepšu haljinu dosad. Minea se u finalu pojavila u elegantnoj jarkocrvenoj haljini s izrezima na bokovima i velikim prorezom na donjem dijelu, u kojoj je istaknula svoju vitku liniju.

Glamuroznu haljinu je kombinirala s jednostavnim crnim sandalama i zlatnim nakitom, a pobrinula se i da frizura i make-up prate stajling.

Kakvo vam je Mineino izdanje za finale showa Tvoje lice zvuči poznato? Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Minea nam je prije početka 8. sezone showa "Tvoje lice zvuči poznato" otkrila i da je u posljednje dvije i pol godine smršavjela 20-ak kila, a evo i kao joj je to pošlo za rukom.

"To sam skidala polako, temeljito, zdravom prehranom, vježbanjem. Bilo mi je stalo da se dovedem u red, ali ne samo zbog izgleda, nego jer sam počela osjećati da mi smetaju neke stvari. Zaista sam se zdravo hranila, lagana prehrana s puno povrća i ribe, biram koje meso jedem, a osim prehrane tu je naravno i vježbanje. Čovjek zrači kad je sam zadovoljan sa sobom, kada ima svoj unutarnji mir, a meni je to najbitnije. Onda kad to štima, štima i sve ostalo", ispričala nam je.

Uz Mineu, žiri showa "Tvoje lice zvuči poznato" čine još Goran Navojec, Mario Roth i Enis Bešlagić.

Pogledaji ovo Celebrity Glomazne ruže na Mineinoj mini haljini glavne su zvijezde ovog outfita: ''Svima ćeš nam faliti, ali najbolje tek slijedi!''

Pogledaji ovo Celebrity Minea u ovoj haljinici ne može biti slađa, a pokazala je i adute s kojih je teško skrenuti pogled!

Pogledaji ovo Celebrity Minea istaknula figuru koju je stesala do savršenstva, a ova haljina dostojna je i holivudskog crvenog tepiha!

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Nekad i sad Nove fotografije zvijezde "Titanica" obilaze svijet, nitko ne može vjerovati da je to zapravo on!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Princ George pojavio se prvi put u javnosti otkako se doznalo da Kate Middleton ima rak, evo gdje ga je odveo tata