Glomazne ruže na Mineinoj mini haljini glavne su zvijezde ovog outfita: ''Svima ćeš nam faliti, ali najbolje tek slijedi!''

Naša pjevačica Minea za novu epizodu omiljenog showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' pojavila se s frizurom s kojom ju još nismo vidjeli.

Pjevačicu i voditeljicu Renatu Končić Mineu gledamo i kao članicu žirija u showu "Tvoje lice zvuči poznato".

Svake nedjelje iznenadi nas novim pomno osmišljenim kombinacijama, a za novu emisiju odjenula je crnu haljinu s velikim bijelim i crnim ružama, a uz to je kombinirala i bujnu pundžu te crveni ruž za usne.

''Prekrasna'', ''Prelijepa'', pisali su joj u komentarima, a neki su tužni jer se bliži kraj ove sezone showa.

''Svima ćeš nam faliti, ali najbolje tek slijedi!'', poručili su joj.

Uz Mineu, žiri showa "Tvoje lice zvuči poznato" čine još Goran Navojec, Mario Roth i Enis Bešlagić, a publiku svakog vikenda uveseljavaju svojim komentarima na kandidate.

Minea nam je prije početka 8. sezone showa "Tvoje lice zvuči poznato" otkrila i da je u posljednje dvije i pol godine smršavjela 20-ak kila, a evo i kao joj je to pošlo za rukom.

"To sam skidala polako, temeljito, zdravom prehranom, vježbanjem. Bilo mi je stalo da se dovedem u red, ali ne samo zbog izgleda, nego jer sam počela osjećati da mi smetaju neke stvari. Zaista sam se zdravo hranila, lagana prehrana s puno povrća i ribe, biram koje meso jedem, a osim prehrane tu je naravno i vježbanje. Čovjek zrači kad je sam zadovoljan sa sobom, kada ima svoj unutarnji mir, a meni je to najbitnije. Onda kad to štima, štima i sve ostalo", ispričala nam je.

