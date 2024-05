Minea istaknula figuru koju je stesala do savršenstva, a ova haljina dostojna je i holivudskog crvenog tepiha!

Renata Končić Minea je u desetoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" očarala u glamuroznom izdanju, koje je savršeno istaknulo i njenu nikad vitkiju figuru.

Pjevačicu i voditeljicu Renatu Končić Mineu gledamo i kao članicu žirija showa "Tvoje lice zvuči poznato" u kojoj iz emisije u emisiju ne prestaje oduševljavati gledatelje svojom pojavom.

Njezina izdanja sve su glamuroznija, a u desetoj emisiji je nadmašila sva prethodna u kreaciji dostojnoj holivudskog crvenog tepiha.

Minea je ovaj put odabrala svjetlucavu i poluprozirnu haljinu s resicama, otkrivenim ramenima i velikim volanom u struku, koja je istaknula i njezinu nikad vitkiju figuru.

Minea nam je prije početka 8. sezone showa "Tvoje lice zvuči poznato" otkrila i da je u posljednje dvije i pol godine smršavjela 20-ak kila, a evo i kao joj je to pošlo za rukom.

"To sam skidala polako, temeljito, zdravom prehranom, vježbanjem. Bilo mi je stalo da se dovedem u red, ali ne samo zbog izgleda, nego jer sam počela osjećati da mi smetaju neke stvari. Zaista sam se zdravo hranila, lagana prehrana s puno povrća i ribe, biram koje meso jedem, a osim prehrane tu je naravno i vježbanje. Čovjek zrači kad je sam zadovoljan sa sobom, kada ima svoj unutarnji mir, a meni je to najbitnije. Onda kad to štima, štima i sve ostalo", ispričala nam je.

Osim Minee, žiri showa "Tvoje lice zvuči poznato" čine još Goran Navojec, Mario Roth i Enis Bešlagić.

