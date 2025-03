Na tragičan odlazak Hackmana reagirala supruga njegovog kolege: "Moramo pružiti podršku"

Supruga i skrbnica Brucea Willisa Emma Heming prokomentirala je otkrića u slučaju smrti Genea Hackmana i njegove supruge Betsy Arakawe.

Vijest o smrti glumca Genea Hackmana i njegove supruge Betsy Arakawe šokirala je Hollywood, pogotovo jer mnogi nisu znali kako je glumac bolovao od uznapredovale Alzheimerove bolesti.

Gene Hackman, Betsy Arakawa Foto: Profimedia

Gene Hackman i Betsy Arakawa - 5 Foto: Profimedia

Ova vijest posebno je pogodila Emmu Heming, suprugu Brucea Willisa koji se unatrag nekoliko godina bori s frontotemporalnom demencijom. 46-godišnja Heming, koja je u braku s Willisom od 2009. godine, u kratkom roku je postala skrbnica za glumca koji će za manje od tjedan dana proslaviti 70. rođendan.

Emma Heming - 1 Foto: Instagram

Emma Heming - 2 Foto: Instagram

"Ovo nije nešto o čemu inače komentiram, ali vjerujem da u priči o tragičnom odlasku g. i gđe Hackman postoji nešto što možemo naučiti", izjavila je Heming u videu na Instagramu. "To me je samo dovelo do razmišljanja o širem pitanju, a to je da i osobe koje pružaju njegu trebaju brigu, da su od vitalne važnosti i da je izuzetno važno da im pružimo podršku kako bi oni mogli nastaviti pružati podršku svojoj osobi."

Bruce Willis i Emma Heming - 2 Foto: Instagram

Referirala se i na Arakawu, koja zbog brige o suprugu nije potražila pomoć kada su se pojavili simptomi Hantavirusnog plućnog sindroma.

Gene Hackman i Betsy Arakawa - 2 Foto: Profimedia

Gene Hackman i Betsy Arakawa Foto: Profimedia

"Mislim da postoji općenita zabluda da su osobe koje pružaju njegu već sve sredile, da su sve pokrile, da su u redu", nastavila je Heming. "Ja se s tim ne slažem. Mislim da moramo pružiti podršku njima kako bi oni mogli nastaviti pružati podršku svojoj osobi."

Bruce Willis i Emma Heming Foto: Instagram

Obdukcija Genea Hackmana pokazala je kako je 95-godišnji glumac preminuo od srčanog zastoja, a ključan faktor u razvoju događaja je bila i Alzheimerova bolest. Više o ovoj bolesti saznajte na Krenizdravo.hr (OVDJE).

Gene Hackman Foto: Afp

Na nedavnoj dodjeli Oscara Hackmanov prijatelj Morgan Freeman vodio je In Memoriam, a na njegove riječi o pokojnom glumcu nitko nije ostao ravnodušan. Više o tome pročitajte OVDJE.