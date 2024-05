Ovaj nastup posvetio je Minei, a za to je vrijeme imao posebnu podršku iz publike, za sve postoji i dobro objašnjenje!

Tomislav Marić ToMa u posljednjoj emisiji ''Tvoje lice zvuči poznato'' izveo bezvremenski hit ''Take On Me'' grupe a-ha, a posvetio ga je Minei.

Tomislav Marić ToMa nakon pobjede s Josipom Lisac u showu ''Tvoje lice zvuči poznato'' za finalni nastup odabrao je grupu A-ha i bezvremenski hit ''Take On Me''.

''U cijelom showu nisam nijednom dobio komentar od Minee da sam ju vratio nastupom u mladost i djetinjstvo tako da je ovaj nastup samo za Mineu i nadam se da ću ju vratit u djetinjstvo!'' najavio je.

A osim pjesme za nastup je morao naučiti i plesati jive.

''Bilo je dvojbi u kom smjeru da idem, ali odlučio sam show završiti u ravnim cipelama'', rekao je.

''Meni je ovo zaista bilo fantastično, ti si to predivno otpjevao, ovo nije prvi put da si ti briljirao, već ti je ušlo u naviku i želim svu sreću i u daljnjem radu'', rekao mu je Goran Navojec.

ToMu je u studio došla podržati i supruga Marina.

Minea je nakon nastupa otišla zagrliti ToMu, a da supruga ne bude ljubomorna, Enis se ustao i otišao zagrliti njegovu suprugu što je nasmijalo cijelo studio.

''ToMa, ovo je bio zagrljaj, kako smo počeli tako ćemo i završiti. Ti si jedini i neponovljivi i ja vjerujem da ćemo mi dugo tebe još gledat i slušat i navijat za tebe jer si zaista poseban. Imaš vrhunski vokal, kad se kaže ono nešto, ti imaš ono nešto i ja ću tebe zaista slušati u budućnosti i biti tvoj fan'', dodala je još Minea.

''Ti i Alen ste obilježili ovaj show, hvala vama mladosti što dolazite na vrijeme i nastaviti širiti taj osmijeh i da se igraš što god da radiš'', rekao mu je Enis.

''Jako mi je drago što si izabrao ovu pjesmu koja je izrazito vokalno teška i ti to znaš, ono što tebe krasi je tvoj vokal i ta tvoja lakoća u prijelazu iz punog glasa u falset. Zahvalan sam ti na svim dosadašnjim transormacijama, puno sreće u ljubavi, a želim i da imamo neke male Tomice u budućnosti'', zaželio mu je Mario Roth.

