Ovo su komentari na nastup Luke Nižetića na Dori: ''Garancija za finale na Eurosongu!''

Grad Opatija ovoga tjedna je središte hrvatske glazbe. U Sportskoj dvorani Marina Cvetkovića večeras se održava druga polufinalna večer glazbenog natjecanja Dora 2025., putem kojeg Hrvatska bira predstavnika za baselski Eurosong. Dvanaest kandidata natječe se za osam mjesta u velikom finalu, koje će se održati u nedjelju 2. ožujka.

Sudeći prema komentatorima na X-u, "Južina" im ipak nije utjecala na mogućnosti prosudbe, jer je Luka Nižetić, unatoč ozljedi, osvojio naklonost publike, nazivajući ga "garancijom za finale", "kreativnim", "svojim" i da je pojeo.

Luka Nizetic’s “Juzina” musically sounds really rich and I really adore his creativity when it comes to perform.



The whole package is so Eurovision friendly.

Qualification guarantee + People will love that originality and quality. 👏🏻 #dora2025 #Eurovision