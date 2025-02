Nastup velikog favorita Dore usporedili sa scenama iz filma Angeline Jolie: "Jedino nas on može spasiti"

Grad Opatija ovoga tjedna je središte hrvatske glazbe. U Sportskoj dvorani Marina Cvetkovića večeras se održava druga polufinalna večer glazbenog natjecanja Dora 2025., putem kojeg Hrvatska bira predstavnika za baselski Eurosong. Dvanaest kandidata natječe se za osam mjesta u velikom finalu, koje će se održati u nedjelju 2. ožujka.

Jedan od ovogodišnjih favorita je Marko Bošnjak s pjesmom "Poison Cake", a sudeći prema komentarima, izazvao je veliki broj komentara na X-u.

I dok ga neki već vide na samom natjecanju i proglašavaju ga jedinim spasom za Hrvatsku, neki su ga usporedili s Maleficent Angeline Jolie.

marko bošnjak im a fan and he still ate that overall but omfg his vocals were fighting for their life at the end there😭😭 erm #dora2025