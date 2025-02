Evo što se piše o drugom polufinalu Dore po društvenim mrežama: ''Imam dojam da ni sam ne zna zašto je tu!''

Drugo polufinale Dore 2025. prate korisnici društvenih mreža, a mi smo izdvojili najzanimljivije komentare.

Grad Opatija ovoga tjedna je središte hrvatske glazbe. U Sportskoj dvorani Marina Cvetkovića večeras se održava druga polufinalna večer glazbenog natjecanja Dora 2025., putem kojeg Hrvatska bira predstavnika za baselski Eurosong. Dvanaest kandidata natječe se za osam mjesta u velikom finalu, koje će se održati u nedjelju 2. ožujka.

Osim Hrvata ispred malih ekrana, Eurosong se komentirao i na društvenim mrežama, pogotovo na X-u. Neki komentatori još prije početka drugog polufinala su izrazili svoje mišljenje.

Reporteri, dopisništvo HR Twitter, kao podrška Barbari i Dušku#Dora2025 pic.twitter.com/CLSFbhibBY — Tetka plavog waltera wolfa (@StekaWaltera) February 28, 2025

Da vidimo tko će se večeras najviše osramotiti i na koga ćemo najviše zijevati #dora2025 #dora — Lucija Lucka (@luckabucka_) February 28, 2025

Kokice spremne. čipsevi spremni, piće spremno, sve je spremno za gađenje nesluhista druge večeri #Dora2025 — 🇺🇦KarloMorosin (čitaj: Moroźin)🇺🇦🇹🇼 (@KingDalmatia) February 28, 2025

Sad će malo da gledamo #Dora2025 i #PZE i pravit ćemo se da se svijet ne raspada pic.twitter.com/yNoy8Y9Qm8 — Uros (@UrosZiv) February 28, 2025

Laurakojapjeva cilja na gen Z (i one poslije njih), a Škugor na one "aww, vidi ga, pjeva pokojnom dedi kao MPT" #Dora2025 — Matea (@Kocka_) February 28, 2025

Imam dojam da ni sam Marin Jurić Čivro ne zna zašto je tu, a kamoli želi li pobijediti — Dario (@amademozart) February 28, 2025

Čivro smislio nastup dok je laura pjevala #dora2025 — turistička zajednica butchišća (@vikinomija) February 28, 2025

Svaki put kad posumnjate u sebe, sjetite se da Filomena vjeruje u ovu pjesmu i svoje pjevačke sposobnosti — isposnica (@erotski_fondovi) February 28, 2025

Ali jel fkt Filomena mislila da ovo nešto može napravit na Dori, a kamoli Eurosongu, a i ovaj godforsaken žiri na HRT-u bože #dora2025 — Lucija Lucka (@luckabucka_) February 28, 2025

Pratitelji Dječjeg Eurosonga usporedili su pjesmu Marka Škugora s prošlogodišnjom malteškom pjesmom na tom natjecanju. Ima i onih koji nisu ništa očekivali.

La puesta en escena de Marko Škugor me ha recordado un poco a la de malta este año en el junior #dora2025 — Lucas Cebrián (@_cejilu_) February 28, 2025

Expected nothing less from Marko Skugor #dora2025 — da_snos | #1 Gertruda slave (@da_snos) February 28, 2025

Ovaj Škugor izgleda ko da je AI generated, a i pjesma mu isto. #dora2025 — Tomislav 🤖 (@hrastomlat) February 28, 2025

Marko Škugor ima staging koji je miks Natalli s ovim zlatnim momentima i Jelene Radan s bespotrebnim okretanjem leđa publici #dora2025 — ✨ (@TaeTaeChimChim) February 28, 2025

Ima komentatora u CMS-u koji su izrazili nezadovoljstvo nagradnom igrom, ali i onih koji su naučili žargon iz igrica.

Kad sam ja kupio novu veš mašinu u Pevexu oni nude 1500 eura sretnom dobitniku #Dora2025 — Bastašić Damir (@BastasicD) February 28, 2025

now i know what npc means thanks #dora2025 #Dora25 — Franko 🇭🇷🇭🇷🇭🇷🇭🇷🇭🇷 (@escfranko) February 28, 2025

Na X-u su se mogli naći i novi fanovi bivšeg natjecatelja "Supertalenta" Fenkste.

fenksta might be the best act so far 🙂‍↕️ #Dora2025 — el ⸆⸉ (@tayloredress) February 28, 2025

Ohhh Fenksta killed the stage 🔥🔥🔥🔥#dora2025 — da_snos | #1 Gertruda slave (@da_snos) February 28, 2025

Fenksta ima nastup kakav sam očekivala od Laurekojameiznenadila #Dora2025

Bravo čovječe pic.twitter.com/2S4xLtlrXk — Draaga (@besimash) February 28, 2025

