''Čovjek koji nije mogao šutjeti'' osvojio francuskog Oscara!

Kratkometražni film ''Čovjek koji nije mogao šutjeti'' hrvatskog redatelja Nebojše Slijepčevića u petak je nagrađen Cesarom, ''francuskim Oscarom''.

Film koji je nastao i u francuskoj koprodukciji, pa je stoga nominiran za Cesara, govori o herojskom činu čovjeka koji se sredinom devedesetih u vlaku usprotivio srpskim paravojnim snagama koje su potom pogubile 19 muslimana.

Novo priznanje, najvažnija nagrada francuske kinematografije, stiže nakon što je film obišao više od 80 festivala diljem svijeta i osvojio niz nagrada, među ostalim Zlatnu palmu na Filmskom festivalu u Cannesu i europski Oscar tj. Europsku filmsku nagradu.

Scena iz filma Čovjek koji nije mogao šutjeti Foto: Profimedia

Slijepčevićev film natječe se i za 97. nagradu Oscar čija se dodjela održava u noći na ponedjeljak po hrvatskom vremenu, a dio svjetskih medija smatra ga favoritom i za tu nagradu.

Scena iz filma Čovjek koji nije mogao šutjeti Foto: PR

'Čovjek koji nije mogao šutjeti' natječe se uz još četiri filma - "Anuja", "A Lien", "I’m Not a Robot" i "The Last Ranger".,

