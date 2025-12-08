Svi se dive njenom talentu: Zvijezdu Kumova na posljednjem nastupu ponijeli osjećaji

U svečanoj atmosferi Hrvatskog narodnog kazališta sinoć je održana glazbena večer na kojoj je pozornost privukla zvijezda ''Kumova''.
Među izvođačima koji su obogatili program bila je i glumica Ana Uršula Najev, jedna od zvijezda serije ''Kumovi''.
Ana Uršula Najev - 2 Foto: Josip Bandic / CROPIX
Ana Uršula Najev - 4 Foto: Josip Bandic / CROPIX
Humanitarni događaj u HNK-u okupio je niz poznatih glazbenika, a uz pratnju vojnog Jazz orkestra nastupili su Marko Kutlić, Dino Jelusić te iznenadni gost Neno Belan.
Ana Uršula Najev - 1 Foto: Josip Bandic / CROPIX
Na pozornici je zablistala i Ana Uršula Najev, koja se prepustila glazbi do te mjere da je u jednom trenutku i čučnula pokazavši koliko uživa u pjevanju.
Ana Uršula Najev - 5 Foto: Josip Bandic / CROPIX
Zvijezda Kumova otpjevala je dio programa i u duetu s Belanom, kao i s Dinom Jelusićem.
Ana Uršula Najev - 2 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX
Ana Uršula Najev - 3 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX
Inače, Ana se osim glume profesionalno bavi pjevanjem, a ovo ljeto rasprodala je koncerte u Splitu. Više čitajte OVDJE.
