Svi se dive njenom talentu: Zvijezdu Kumova na posljednjem nastupu ponijeli osjećaji

U svečanoj atmosferi Hrvatskog narodnog kazališta sinoć je održana glazbena večer na kojoj je pozornost privukla zvijezda ''Kumova''.

U Hrvatskom narodnom kazalištu sinoć je održan humanitarni koncert Jazz orkestra Hrvatske vojske u sklopu Zaklade vojne solidarnosti.

Među izvođačima koji su obogatili program bila je i glumica Ana Uršula Najev, jedna od zvijezda serije ''Kumovi''.

Ana Uršula Najev - 2 Foto: Josip Bandic / CROPIX

Ana Uršula Najev - 4 Foto: Josip Bandic / CROPIX

Humanitarni događaj u HNK-u okupio je niz poznatih glazbenika, a uz pratnju vojnog Jazz orkestra nastupili su Marko Kutlić, Dino Jelusić te iznenadni gost Neno Belan.

Ana Uršula Najev - 1 Foto: Josip Bandic / CROPIX

Na pozornici je zablistala i Ana Uršula Najev, koja se prepustila glazbi do te mjere da je u jednom trenutku i čučnula pokazavši koliko uživa u pjevanju.

Ana Uršula Najev - 5 Foto: Josip Bandic / CROPIX

Zvijezda Kumova otpjevala je dio programa i u duetu s Belanom, kao i s Dinom Jelusićem.

Ana Uršula Najev - 2 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Ana Uršula Najev - 3 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Inače, Ana se osim glume profesionalno bavi pjevanjem, a ovo ljeto rasprodala je koncerte u Splitu. Više čitajte OVDJE.

