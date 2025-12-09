Preminuo influencer kojeg je pratilo gotovo 200 tisuća ljudi, imao je samo 26 godina

Talijanski influencer Alessandro Antonicelli preminuo je u dobi od 26 godina od posljedica rijetkog oblika raka kostiju.

Fitness influencer i sportski trener Alessandro Antonicelli, suosnivač Shape Fitnessa, preminuo je u dobi od samo 26 godina nakon dvogodišnje borbe s hondroblastičnim osteosarkomom, izuzetno rijetkim i agresivnim oblikom zloćudnog raka kostiju.

Tragična vijest objavljena je na njegovom Instagram profilu u subotu, uz dirljivu poruku njegovih najbližih.

Alessandro Antonicelli - 2 Foto: Instagram

"Danas je svijet malo prazniji: Ale je odletio, slobodan od boli, pronalazeći mir koji je zaslužio", napisali su u oproštaju uz zamolbu da nastave pratiti njegov projekt "F**k Cancer".

Antonicelli je u kolovozu 2023. saznao da boluje od izuzetno rijetkog raka koji pogađa samo 2 osobe na milijun. Umjesto da se povuče iz javnosti, odlučio je svoju borbu dokumentirati i time motivirati stotine tisuća ljudi.

Alessandro Antonicelli - 1 Foto: Instagram

Na Instagramu, gdje ga je pratilo gotovo 200 tisuća ljudi, često je dijelio fotografije s terapija, iz teretane i svojih putovanja. Unatoč bolestima, završio je fakultetske obaveze, nastavio trenirati i ispunio neke snove. Tako se 2025. natjecao prvi put na državnom paraolimpijskom prvenstvu u dizanju utega, osvojivši treće mjesto, a nedugo potom otputovao je u Los Angeles trenirati u legendarnom Gold's Gymu, gdje je upoznao i Arnolda Schwarzeneggera.

Alessandro Antonicelli - 2 Foto: Instagram

Alessandro Antonicelli - 3 Foto: Instagram

Iako je ostao pozitivan do samog kraja, njegovo zdravstveno stanje se počelo pogoršavati u rujnu, a do studenog višenije mogao hodati.

"Ale je otišao, ali njegov primjer ostaje. Pokazao nam je što znači držati se života, čak i kada boli. I njegove će nas riječi zauvijek pratiti: ‘Život se uvijek isplati živjeti", stoji u objavi na njegovoj GoFundMe stranici.

Alessandro Antonicelli - 4 Foto: Instagram

Ostat će zapamćen kao mladić nevjerojatne snage i optimizma te kao sportaš koji ni u najtežim trenucima nije dopustio da mu bolest oduzme identitet.

