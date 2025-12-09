Samozatajna supruga premijera Plenkovića ukrala svu pažnju na večeri s Macronovima

Andrej Plenković i njegova supruga Ana Maslać Plenković prisustvovali su večeri u organizaciji francuskog predsjednika Emmanuela Macrona.

Hrvatski premijer Andrej Plenković bio je među uzvanicima na svečanoj večeri u Parizu u organizaciji francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. Na večeri za hrvatsko političko i gospodarsko izaslanstvo potpisani su i važni sporazumi, no same teme pale su u drugi plan zbog jednog drugog detalja.

Premijerova supruga Ana Maslać Plenković pridružila se suprugu u službenom posjetu Francuskoj, što je jedna od rijetkih prilika da ju vidimo u javnosti.

Ana Maslać Plenković - 3 Foto: Profimedia

Andrej Plenković i Ana Maslać Plenković - 4 Foto: Profimedia

Andrej Plenković i Ana Maslać Plenković - 5 Foto: Profimedia

Samozatajna Maslać Plenković, koja je ranije radila u Hrvatskom saboru, a s Plenkovićem ima troje djece, zablistala je u elegantnoj crnoj haljini bez rukava, iznad koje je stavila pelerinu. Njih su ispred Elizejske palače dočekali Macron i njegova supruga Brigitte, koja je za ovu priliku odjenula plavu haljinu i šal u istoj nijansi.

Andrej Plenković i Ana Maslać Plenković - 2 Foto: Profimedia

Andrej Plenković i Emmanuel Macron Foto: Profimedia

Andrej Plenković i supruga Ana Maslać Plenković - 5 Foto: Igor Kralj/Pixsell

Ovo je drugi puta u manje od tjedan dana da je Ana Maslać Plenković viđena u javnosti. Prije nekoliko dana, zajedno sa suprugom i troje djece, bila je u privatnoj audijenciji kod pape Lava XIV., a ranije ove godine bila je i kod pape Franje samo dan prije njegove smrti i nekoliko dana kasnije na njegovom sprovodu.

Andrej Plenković i Ana Maslać Plenković - 1 Foto: X

Andrej Plenković i supruga Ana Maslać Plenković - 3 Foto: Igor Kralj/Pixsell

