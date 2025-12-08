Tko je zanosna plavuša koja je ukrala srce novog prvaka Formule 1?

Mlada portugalska glumica i influencerica Margarida Corceiro posljednjih je mjeseci postala jedno od najpraćenijih imena europske showbiz scene, a javnost sve više zanima tko je zapravo djevojka koja je osvojila srce prvaka Formule 1, Landa Norrisa.

Lando Norris novi je svjetski prvak Formule 1, a svoju veliku pobjedu nakon vožnje otišao je proslaviti s plavušom koja je privukla poglede svih prisutnih.

Njihove poljupce i zagrljaje uhvatile su kamere, a fotografije pogledajte u nastavku?

Margarida Corceiro - 6 Foto: Profimedia

Margarida Corceiro - 2 Foto: Profimedia

Margarida Corceiro - 7 Foto: Profimedia

Tko je zanosna plavuša?

Margarida Corceiro jedno je od najzvučnijih mladih imena portugalske scene, a posljednjih mjeseci sve je prisutnija i u međunarodnim medijima. Rođena 26. listopada 2002. u Santarému, Margarida je u samo nekoliko godina iz tinejdžerice koja se probila u telenovelama izrasla u glumicu, poduzetnicu i globalno prepoznatljivu influencericu s 2 milijuna pratitelja na Instagramu.

Margarida Corceiro - 4 Foto: Profimedia

Glumački debitirala je 2019. godine u hit-telenoveli ''Prisioneira'', čime je skrenula pozornost publike i casting redatelja. Uslijedile su uloge u popularnim portugalskim serijama ''Bem me Quer'', ''Quero É Viver'' i novoj generaciji kultne teen sapunice ''Morangos com Açúcar''.

Margarida Corceiro - 3 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Thompsonova nećakinja objavila fotku iz Varaždina: S njom bio i muž, koji je naš plesač

Osim glume, Corceiro je izuzetno aktivna i u svijetu mode i društvenih mreža. Redovito surađuje s brendovima te na Instagramu i TikToku okuplja veliku zajednicu pratitelja.

Margarida Corceiro - 1 Foto: Instagram

Suosnivačica je i linije kupaćih kostima Missus Swimsuits, još jednog projekta koji doprinosi njezinoj sve većoj prisutnosti u lifestyle industriji.

Pogledaji ovo Celebrity Otkrivene zastrašujuće ozljede Miss Universe Jamajke nakon pada s pozornice na izboru

Margarida je godinama bila u vezi s portugalskim nogometnim reprezentativcem Joãoom Félixom, a od 2023. u je s britanskim vozačem Formule 1, Landom Norrisom.

Margarida Corceiro - 5 Foto: Profimedia

Margarida Corceiro - 2 Foto: Instagram

Koliko je ponosna nije skrivala ni na društvenim mrežama gdje je objavila njihovu fotografiju s ljetovanja uz opis: ''Moj mali svjetski šampion!''.

Pogledaji ovo inMagazin Lana Jurčević ispričala nam je sve o čarobnom trenutku koji joj se dogodio na premijeri pjesme

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Seve opet na sudu: Evo što je pjevačica rekla nakon ročišta

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Svi se dive njenom talentu: Zvijezdu Kumova na posljednjem nastupu ponijeli osjećaji