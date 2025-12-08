Thompsonova nećakinja objavila fotku iz Varaždina: S njom bio i muž, koji je naš plesač

Varaždinska Arena sinoć je bila ispunjena do posljednjeg mjesta, a među brojnim obožavateljima Marka Perkovića Thompsona našla se i njegova nećakinja Lejdi Perković Jarnec sa suprugom Ivanom Jarnecom.
Posebnu pozornost privukla je njegova nećakinja Lejdi Perković Jarnec, koja je na koncert stigla u društvu supruga Ivana Jarneca.
Lejdi Perković Jarnec i Ivan Jarnec - 1 Foto: Instagram
Par je svojim dolaskom podržao glazbenika, a po svemu sudeći, odlično su se zabavili u energičnoj atmosferi koncerta. Na društvenim mrežama osvanuo je i njihov zajednički trenutak s ekipom, uz kratku poruku: ''Ekipa za 6''.
Na fotografiji nasmijani supružnici poziraju s prijateljima ispred hrvatske zastave.
Lejdi Perković Jarnec Foto: Instagram
Na koncertu je bila i Thompsonova supruga Sandra, fotografiju pogledajte OVDJE.
Nakon koncerta Thompson je posjetio restoran izbornika Zlatka Dalića. Objavu pogledajte OVDJE.
Marko Perković Thompson - 1 Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
Podsjetimo, Lejdi i Ivan vjenčali su se u rujnu, a na vjenčanju je zapjevao i sam Thompson. Kako je to izgledalo pogledajte OVDJE.
A prije koncerta vratili su se s medenog mjeseca, gdje su bili saznajte OVDJE.
Lejdi Perković - 2 Foto: Instagram
