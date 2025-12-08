Thompsonova nećakinja objavila fotku iz Varaždina: S njom bio i muž, koji je naš plesač

Varaždinska Arena sinoć je bila ispunjena do posljednjeg mjesta, a među brojnim obožavateljima Marka Perkovića Thompsona našla se i njegova nećakinja Lejdi Perković Jarnec sa suprugom Ivanom Jarnecom.

Prepuna varaždinska Arena sinoć je ponovno odzvanjala domoljubnim hitovima Marka Perkovića Thompsona, a među publikom se našlo i nekoliko poznatih lica iz pjevačeva privatnog kruga.

Posebnu pozornost privukla je njegova nećakinja Lejdi Perković Jarnec, koja je na koncert stigla u društvu supruga Ivana Jarneca.

Lejdi Perković Jarnec i Ivan Jarnec - 1 Foto: Instagram

Par je svojim dolaskom podržao glazbenika, a po svemu sudeći, odlično su se zabavili u energičnoj atmosferi koncerta. Na društvenim mrežama osvanuo je i njihov zajednički trenutak s ekipom, uz kratku poruku: ''Ekipa za 6''.

Na fotografiji nasmijani supružnici poziraju s prijateljima ispred hrvatske zastave.

Lejdi Perković Jarnec Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Otkrivene zastrašujuće ozljede Miss Universe Jamajke nakon pada s pozornice na izboru

Na koncertu je bila i Thompsonova supruga Sandra, fotografiju pogledajte OVDJE.

Nakon koncerta Thompson je posjetio restoran izbornika Zlatka Dalića. Objavu pogledajte OVDJE.

Marko Perković Thompson - 1 Foto: Luka Gerlanc / CROPIX

Pogledaji ovo inMagazin Lana Jurčević ispričala nam je sve o čarobnom trenutku koji joj se dogodio na premijeri pjesme

Podsjetimo, Lejdi i Ivan vjenčali su se u rujnu, a na vjenčanju je zapjevao i sam Thompson. Kako je to izgledalo pogledajte OVDJE.

A prije koncerta vratili su se s medenog mjeseca, gdje su bili saznajte OVDJE.

Lejdi Perković - 2 Foto: Instagram

Galerija 15 15 15 15 15

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Seve opet na sudu: Evo što je pjevačica rekla nakon ročišta

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Svi se dive njenom talentu: Zvijezdu Kumova na posljednjem nastupu ponijeli osjećaji

Pogledaji ovo Celebrity Rijedak nastup našeg pjevača u Hrvatskoj koji je pjevao na ulicama Italije, evo zbog čega je napravio iznimku