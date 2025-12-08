Lana Jurčević ispričala nam je sve o čarobnom trenutku koji joj se dogodio na premijeri pjesme

Nakon emotivnog povratka na scenu, Lana Jurčević danas nam otvara vrata svojeg najčarobnijeg svijeta - onog u kojem jutra počinju dječjim zagrljajima, a pjesme dobivaju novo značenje. Našem Dini Stošiću za IN magazin otkrila je što joj se dogodilo na premijeri nove pjesme, kako se njezin Filip snašao u ulozi oca, ali i što joj najviše nedostaje u karijeri.

Dan kad je Lana Jurčević objavila pjesmu "Dio mene", zauvijek će joj ostati urezan u srce.

''U tom momentu kako smo mi komentirali kako je prošla premijera, što treba i ja kažem: 'Cure, upravo prvi put bebu osjećam u trbuhu', onda one vrište, ja vrištim'', priča nam Lana.



A najnježnija nit koja povezuje cijelu ovu priču svakako je njezina najveća obožavateljica Mayla, kći kojoj je Lana posvetila pjesmu.

''Prvo joj je bilo jako čudno da mene vidi na nekom ekranu, točno sam vidjela da je bila totalno u šoku, do toga da slušamo pjesmu 100x dnevno, ja to ne mogu nikome sad objasnit. I kad se vozi ono tati stalno govori 'mama pjeva, mama pjeva' i onda on mora puštat u autu dok se oni voze, ona i dio teksta zna'', priča Lana.



Njihova jutra prava su čarolija.



''Ja sad najviše uživam u tim našim maženjima ujutro i to kako je ona mene neku noć, ja dođem i kažem: 'Daj mami pusu za laku noć' i ona kao odrasla osoba, ovako me, znači tako je napravila neki mot sa tijelom kao odrasla osoba koja meni kao 'a mama, dođi ti tu' i tako me nekako zagrlila i počela me cmakat. Ma ne, ja ti se topim'', priznaje Lana.



Povratak se dogodio tiho, i to jednim jednostavnim pitanjem na Instagramu, ali reakcija publike bila je glasnija nego ikad prije.

''Morala sam si malo dati vremena i da pohvatam samu sebe u cijeloj toj novoj ulozi i onda kad sam objavila zapravo samo na papiru napisano rukom 'Jeste me zaboravili?', to je vjerojatno, od tog trenutka je krenulo sve, gdje sam ja zapravo vidjela da ti ljudi, i hvala vam svima koji ste tu, da je to zapravo to, da ja nisam ništa izgubila, nego čak štoviše osjećam puno puno jaču povezanost tu s njima''.

Nova pjesma donosi novu emociju, ali i novu, zreliju Lanu.

''Ipak sam ja negdje neću reći nova osoba, ali jedna nova verzija sebe i mislim da je negdje u glavama ljudi ja više možda nisam ono što sam im bila kad sam imala 20 godina i možda ta neka tematika. Tako da sigurno će to utjecati na neki odabir i mislim da je najvažnije da ti ljudi vjeruju''.



Uz sve promjene, trudnoća je donijela i neočekivan hit na Laninu jelovniku.

''Stari moj, koliko ja drmam po sarmama, ja ne mogu to sebi uopće objasniti, to ti je vjerojatno do zelja, znaš i kiselog nekog, kiselih krastavaca. I taman je sad ova sezona, gle da je sad ono ljeto, sigurno ne bi sarme imala na meniju, ali imam ih sad svaka dva dana, ne znam, jednostavno sam opsjednuta njima''.



No priznaje kako joj nastupi posebno nedostaju.



''Zato što su nastupi uvijek bili moj neki ispušni ventil, ogroman gušt. Ja sve što je vezano za mjuzu, strašno volim i to je baš baš moja prva velika ljubav, ajmo to tako nazvati. Tu mogu raditi sve ono što ne mogu raditi u svoj svakodnevici, zato ja to toliko volim. Međutim, ovaj put sam morala malo stati na loptu jer u prošloj trudnoći sa Maylom sam do zadnjeg trenutka nastupala, imala nenormalan tempo''.

Lanu je iznenadilo i to kako se njezin partner Filip prirodno snašao u novoj ulozi.''On zapravo od prvog dana jako dobro hendla s njom. Nekim muškarcima treba malo vremena, ali on je to, te pelene, presvuci, prebaci, lijevo-desno, stvarno je bio što se tog tiče od prvog momenta spretan. Ja sam možda nekako čak prebojažljiva, ajmo to tako reć ovaj možda u nekim momentima pristupala. On je to ono kao da mu je deseto dijete''.

Dok čeka svoju drugu bebu, Lana je spremna na sve što dolazi, mirnija i iskusnija. A kako i kaže u svojoj pjesmi, ništa se ne može mjeriti s osjećajem kad malo srce kuca ispod tvojega.

