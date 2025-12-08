Pretraži
''velika nam je čast''

Thompson posjetio Dalićev restoran u Varaždinu: ''Dva najveća i posebna čovjeka u Lijepoj Našoj!''

Piše J. C. , Danas @ 17:52 Celebrity komentari
Marko Perković Thompson i Zlatko Dalić - 2 Marko Perković Thompson i Zlatko Dalić - 2 Foto: Instagram

Marko Perković Thompson posjetio je restoran izbornika Zlatka Dalića u Varaždinu.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Bivša Miss Universe Dalmacije i nogometna sutkinja Vesna Budimir ponovno u ulozi modela.
''prošlo je 20 godina''
Bivša Miss Universe Dalmacije i nogometna sutkinja opet u ulozi modela: ''Prvo me uhvatila panika''
Kviz o filmu "Alien"
samo za otporne!
Koliko ste puta vrisnuli? Provjeri svoje znanje o "Alienu"!
Tko je supruga Davora Gobca?
samozatajna plavuša
Tko je supruga Davora Gobca? Nekad je i sama punila pozornice, no onda se povukla iz javnosti
Mario i Svebor postali finalisti Supertalenta: Donosimo prve dojmove i kako se pripremaju za finale u Areni
očekujte spektakl!
Saznali smo kako se Mario i Svebor pripremaju za finale Supertalenta: ''Iznad svih očekivanja!''
Lejdi Perković Jarnec i Ivan Jarnec bili na koncertu Marka Perkovića Thompsona u Varaždinu
s koncerta
Thompsonova nećakinja objavila fotku iz Varaždina: S njom bio i muž, koji je naš plesač
Kylie Jenner zablistala je u crvenom kožnom topu s dubokim dekolteom
provokativna kylie
Ispod nije nosila ništa! Raskopčani zip kožne jakne istaknuo bujno poprsje mlade milijarderke
Patrizio Ratto u prvoj polufinalnoj emisiji showa Supertalent
''volim te više nego ikada!"
Što se ovdje dogodilo?! Maja je pojurila za njim na binu, a onda je uslijedio show!
Intervju s Ivančicom Pahor
''nakon niza pretraga...''
Naša bivša misica boluje od karcinoma: ''Tijelo je slalo signale...''
I ne baš tako sjajan vikend za Sanju Vejnović: "Nažalost, neće ići..."
neželjena tegoba
I ne baš tako sjajan vikend za Sanju Vejnović: "Nažalost, neće ići..."
Saša Matić u Areni Zagreb Jakovu Jozinoviću obećao pjesmu
obećao mu je pjesmu
Poslušajte kako je mladi Slavonac sa Sašom Matićem otpjevao njegov veliki hit u Areni Zagreb!
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Japan tvrdi da s kineskog nosača zrakoplova nastavljaju intenzivne zračne operacije
KINA I JAPAN
Sukob se pogoršava: "To signalizira potencijalni napad"
Snažan potres pogodio Japan!
Oglasila se premijerka
Snažan potres pogodio Japan, osjetio se i u Rusiji: Izdano upozorenje, cunami pogodio dijelove zemlje, evakuacija u tijeku
U tijeku su uhićenja na području Osijeka i Tenje: Nova akcija USKOK-a
Nova akcija USKOK-a
Zbog tone marihuane uhićenja u Osijeku i Tenji: Poznato u što su osumnjičenici ulagali novac
show
Patrizio Ratto u prvoj polufinalnoj emisiji showa Supertalent
''volim te više nego ikada!"
Što se ovdje dogodilo?! Maja je pojurila za njim na binu, a onda je uslijedio show!
Marko Perković Thompson najavio koncert u Poreču
fanovi oduševljeni!
Thompson najavio novi koncert, sam je objavio vijest: ''Bilo je i vrijeme...''
Kylie Jenner zablistala je u crvenom kožnom topu s dubokim dekolteom
provokativna kylie
Ispod nije nosila ništa! Raskopčani zip kožne jakne istaknuo bujno poprsje mlade milijarderke
zdravlje
GLP-1 terapija za mršavljenje: Evo što se dogodilo troje ljudi koji su je isprobali!
Dobro je znati!
GLP-1 terapija za mršavljenje: Evo što se dogodilo troje ljudi koji su je isprobali!
Zašto urin smrdi na ribu ili amonijak i što to znači za vaše zdravlje?
Od hrane do ozbiljnih bolesti
Zašto urin smrdi na ribu ili amonijak i što to znači za vaše zdravlje?
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
zabava
Ovako se Balkanac prevozi Mercedes! Scena nasmijala cijelu regiju
Urnebesno
Ovako Balkanac prevozi Mercedes! Scena nasmijala cijelu regiju
Mladi vozač nasmijao promet natpisom na vozilu! Pogledajte što je napisao
Urnebesno
Mladi vozač nasmijao promet natpisom na vozilu! Pogledajte što je napisao
Konobar u poznatom njujorškom restoranu progovorio na hrvatskom i oduševio sve prisutne
Reakcije gostiju su sve
Konobar u poznatom njujorškom restoranu progovorio na hrvatskom i oduševio sve prisutne
tech
Ove dvije generacije sve češće obolijevaju od rijetkog oblika raka čiji se simptomi lako mogu krivo interpretirati
Novo istraživanje upozorava
Ove dvije generacije sve češće obolijevaju od rijetkog oblika raka čiji se simptomi lako mogu krivo interpretirati
Ukrajinci sada imaju širok raspon oružja dugog dometa za napade duboko u ruski teritorij
Neprestano razvijaju nova rješenja
Ukrajinci sada imaju širok raspon oružja dugog dometa za napade duboko u ruski teritorij
Rekordno otkriće u Boliviji: Gdje god pogledate, tlo je prekriveno njima!
Jedinstveno nalazište
Rekordno otkriće u Boliviji: Gdje god pogledate, tlo je prekriveno njima!
sport
SuperSport Hrvatski nogometni kup: Parovi četvrtfinala su poznati, pogledajte ih
Kome ide Rabuzinovo sunce?
Izvučeni parovi četvrtfinala Kupa: Dinamo protiv četvrtoligaša, Hajduku najgori mogući ždrijeb!
Predator maltretirao djevojku u centru Londona i zauvijek požalio nakon što ga je vidio hrvatski MMA borac
heroj ulice
VIDEO Predator maltretirao djevojku u centru Londona i zauvijek požalio nakon što je naišao hrvatski MMA borac
Igrači Reala zakačili se u svlačionici, letjele boce, Alonsa nitko više ne sluša
KAOS U MADRIDU
Igrači Reala zakačili se u svlačionici, letjele boce, Alonsa nitko više ne sluša
tv
U dobru i zlu: Možda im se na kraju sreća i osmjehne - ipak su oni Sriće
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Možda im se na kraju sreća i osmjehne - ipak su oni Sriće
Kumovi: Tko zna koliko će još dugo biti zarobljeni?
KUMOVI
Kumovi: Tko zna koliko će još dugo biti zarobljeni?
Supertalent: Spektakl u prvom polufinalu Supertalenta!
MAESTRALNI NASTUPI!
Spektakl u prvom polufinalu Supertalenta!
putovanja
Lako i jednostavno: domaći likeri kao božićni poklon
Domaće i fino
Lako i jednostavno: Domaći likeri kao savršen božićni poklon
Sokol kula: Lijepa ratnica s hrvatskog juga koja pruža pogled koji nikada nećete zaboraviti
Vrijedi posjetiti
Sokol kula: Lijepa ratnica s hrvatskog juga koja pruža pogled koji nikada nećete zaboraviti
Čokoladne kuglice s orasima recept
Božanstveni okus
Ove kuglice od čokolade i oraha su prefine, lako ih je napraviti – ne morate čak ni paliti pećnicu
novac
Martina Ćustić stvorila kremu kako bi pomogla svojoj kćeri: "Ovo je moj doprinos svima koji se bore sa sličnim tegobama“
Inspirativna priča
Martina Ćustić stvorila kremu kako bi pomogla svojoj kćeri: "Ovo je moj doprinos svima koji se bore sa sličnim tegobama“
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Austrijski milijarder i bivši vlasnik Pornhuba zainteresiran za imovinu Lukoila
neočekivan kupac
Austrijski milijarder i bivši vlasnik Pornhuba zainteresiran za imovinu Lukoila
lifestyle
Popis recepata za kolače s orasima
Omiljeni sastojak
Za vas smo pripremile popis od 17 fantastičnih recepata za kolače s orasima
Ulična moda trudnica iz Zagreba u pletenoj haljini
I visoke čizme
Trudnica iz Zagreba vrhunski se sredila, nosi najpoželjniju zimsku haljinu, i to kratki model
Laura Gnjatović u bundi i trapericama na zagrebačkoj špici
I raskošna bunda
Laura Gnjatović: Uske traperice i ženstvene čizme nepogrešiva su kombinacija za zagrebačku špicu
sve
SuperSport Hrvatski nogometni kup: Parovi četvrtfinala su poznati, pogledajte ih
Kome ide Rabuzinovo sunce?
Izvučeni parovi četvrtfinala Kupa: Dinamo protiv četvrtoligaša, Hajduku najgori mogući ždrijeb!
Predator maltretirao djevojku u centru Londona i zauvijek požalio nakon što ga je vidio hrvatski MMA borac
heroj ulice
VIDEO Predator maltretirao djevojku u centru Londona i zauvijek požalio nakon što je naišao hrvatski MMA borac
Popis recepata za kolače s orasima
Omiljeni sastojak
Za vas smo pripremile popis od 17 fantastičnih recepata za kolače s orasima
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene