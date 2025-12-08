Thompson posjetio Dalićev restoran u Varaždinu: ''Dva najveća i posebna čovjeka u Lijepoj Našoj!''

Marko Perković Thompson posjetio je restoran izbornika Zlatka Dalića u Varaždinu.

Nakon održanog koncerta u Varaždinu, Marko Perković Thompson svratio je u popularni varaždinski restoran The Family, čiji je vlasnik izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić.

''Velika nam je čast što smo danas imali priliku ugostiti Marka Perkovića Thompsona. Hvala Vam na druženju i nadamo se ponovnoj posjeti!'' stoji u opisu objave restorana.

Posjet je izazvao veliku pozornost obožavatelja, koji su u komentarima izrazili oduševljenje ovim susretom i podršku glazbeniku.

''Dva najveća i posebna čovjeka u Lijepoj Našoj i velika čast svaki puta kada se vidimo'', ''Pozdrav Marku i našemu izborniku'', ''Divni ljudi i ponosni Hrvati'', neki su od komentara.

Dalić se i snimkom javio s Thompsonova koncerta.

"Domoljublje, ljubav, zajedništvo, vjera! Hrvatska!", napisao je Dalić uz snimku Thompsona dok je pjevao "Ako ne znaš šta je bilo".

Prije nekoliko sati Thompson je najavio još jedan koncert za svoju dvoransku turneju, o kojem se gradu radi pogledajte OVDJE.

Marko Perković Thompson i Zlatko Dalić Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Turneja se nastavlja danas još jednim koncertom u Areni Varaždin, nakon čega slijede dva nastupa u Zadru (12. i 13. prosinca 2025., Dvorana Krešimira Ćosića) te jedan u Zagrebu (27. prosinca 2025., Arena Zagreb).

